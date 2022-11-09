Fransa'nın Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Teknik direktör Didier Deschamps, 25 kişilik kadrosunu oluşturdu.
İşte Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu
Kaleci: Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)
Defans: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane
Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marsilya), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurelien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marsilya)
Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico de Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Christopher Nkunku (Leipzig)