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İşte Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu!

Son dakika spor haberi: Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Dev turnuvanın iddialı takımlarından Fransa'nın 25 kişilik kadrosu açıklandı. İşte o isimler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 23:07
İşte Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu!

Fransa'nın Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Teknik direktör Didier Deschamps, 25 kişilik kadrosunu oluşturdu.

İşte Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)

Defans: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane

Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marsilya), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurelien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marsilya)

Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico de Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Christopher Nkunku (Leipzig)

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