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Haberler Dizi Haberleri Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı | Bir Gece Masalı 12. bölüm fragmanı izle full

Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı | Bir Gece Masalı 12. bölüm fragmanı izle full

ATV ekranlarından seyirci karşısına geçen Bir Gece Masalı her hafta Salı akşamları ilgiyle takip ediliyor. Bir Gece Masalı son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar başladı. Bir Gece Masalı 12. bölüm fragmanı izle, atv Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 22:30
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Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı | Bir Gece Masalı 12. bölüm fragmanı izle full

Aşk, dram ve entrika dolu bir hayatın kapılarını açan "Bir Gece Masalı" dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryoyu Eda Tezcan kaleme aldı. Bir Gece Masalı 12. bölüm fragmanı izle aramaları hız kazanırken diziye dair detayları sizler için derledik.

BİR GECE MASALI 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR GECE MASALI GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Mahir'in aniden Ankara'ya yaptığı yolculuk herkesi şaşırtır. Bir yanda kendisini sevmediğini düşündüğü ama bir türlü vazgeçemediği Canfeza. Bir yanda babasına verdiği söz.

İşini geri alan Komiser Mahir Ankara dönüşünde bir karar verir. Canfeza'yı Selim'in yanından alarak her şeyin başladığı yere, Denizli'ye gider. Şimdi karar verme sırası Canfeza'dadır. Ya orada verilen tüm sözler tutulacak ya da yolları sonsuza kadar ayrılacaktır.

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur.

Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar.

Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI

  • Burak Deniz
  • Su Burcu Yazgı Coşkun
  • Gürkan Uygun
  • Mesut Akusta
  • Rüçhan Çalışkur
  • Kenan Bal
  • Yıldız Kültür
  • Özlem Türkad
  • Eren Vurdem
  • İrem Altuğ
  • Kerem Aslanoğlu
  • Emel Çölgeçen
  • Ecem Çalhan
  • Nazan Diper

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