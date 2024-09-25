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Haberler Dizi Haberleri

Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı

Taş Kağıt Makas yeni sezonu ile izleyici karşısına geçti. Bu sezonda da Kanal D'nin popüler dizileri arasında kalmayı başaran yapım ile ilgili Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı, Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 21:30 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 21:40
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Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının popüler dizisi Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosu ve konusu ile yeni sezonda da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven gibi oyuncuların yer aldığı dizi her hafta Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Taş Kağıt Makas 17. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 17. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

İnandığı değerlerin peşinden giden Umut, hayatındaki en büyük acılardan birini yaşar. Adalet için girdiği savaşta, doğmamış bebeğini kaybeder. Hem kızına bunu yapanların peşine düşüp, hem de katillerin kurduğu sistemi açığa çıkarmak zorundadır. Bir ipucu, Umut'u kara düzenine doğru adım adım götürür.

Adem'in hayatına girmesiyle her şeyi alt üst olan Harun, bu sır dolu hikayedeki karanlık yerleri aydınlatmak ister. Harun, aklındaki tüm endişeleri gidermeye çalışırken, en büyük destekçisi Güneş olacaktır. Ama Umut'tan sakladığı gerçekler, gittikçe üzerindeki baskıyı arttırır. Adem'in tanık yapılması, hayatının tehlikeye girmesi demektir. Harun, bir çıkış yolu arar.

Kara para davasında kilit tanığın ortadan kaybolması, Fecir ve Marko cephesine geçici bir zafer yaşatır. Ancak Adem'in hala ortada olmaması, Marko için büyük tehdittir. Yeni bir işin peşinde koşarken, Adem'i aramayı sürdürürler.

Umut, hayatını ortaya koyduğu bu davada, sanıkları mahkemeye çıkarmak için tüm gücüyle saldırmaya devam eder. İkinci duruşma yaklaşırken, gerçek suçlular o mahkemeye çıkacak mıdır?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut ve Rıza, kendi küçük dünyalarında yaşayıp giden baba oğuldur. Bir plazada temizlik işçisi olarak çalışan Rıza, kendini oğlu Umut'a adar. Sıradan bir hayatı olan Umut'un, sıradan olmayan bir hastalığı vardır: Hipertimezi…

Çocukluğundan beri Hipertimezi'yle yaşamayı öğrenen Umut, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Bu özelliği bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebilir. Umut, bir sabah hayatını alt üst eden güne uyanır. Babası Rıza bir cinayetin faili olarak gözaltına alınır. Üstelik Rıza, o geceye dair hiçbir şey hatırlayamaz. Umut ve Rıza, bir anda kendilerini bir cehennemin içinde bulurlar.

Londra'dan yeni gelen, İstanbul gecelerinin hızlı ismi Fecir Emirkıran; adına yakışır şekilde ülkeye dönüş yapar. Kavga ettiği Kadri Palaz, Fecir'in de baskısıyla gözaltına alınır. Ama Kadri'nin avukatı, tüm dengeleri değiştirir. Hukuk dünyasının renkli figürü Avukat Harun Yakar, kendine has yöntemleri ve tarzıyla Fecir'in başına dert olur. Fakat Harun da sert kayaya çarpmıştır. Hayatında önemli bir yeri olan abisi Kadri Palaz'ı içeriden kurtarabilecek midir?

Herkesin kazanıp, herkesin kaybettiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, büyük bir felaketin ardından başlar. Bu oyunu kim kazanacaktır? Haklı olanlar mı? Düzenin sahipleri mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

  • Ekin Koç
  • Serra Arıtürk
  • Ozan Güven
  • Hande Ataizi
  • Burak Yörük
  • Hüseyin Avni Danyal

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