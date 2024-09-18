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Haberler Dizi Haberleri

Taş Kağıt Makas 16. bölüm fragmanı İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı FULL

Taş Kağıt Makas yeni sezonu ile izleyici karşısına geçti. Bu sezonda da Kanal D'nin popüler dizileri arasında kalmayı başaran yapım ile ilgili Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı, Taş Kağıt Makas 16. bölüm fragmanı sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 23:50
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Taş Kağıt Makas 16. bölüm fragmanı İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı FULL

Kanal D ekranlarının popüler dizisi Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosu ve konusu ile yeni sezonda da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven gibi oyuncuların yer aldığı dizi her hafta Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Taş Kağıt Makas 16. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 16. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Adalet savaşına kaldığı yerden devam eden Umut, Harun ve Alev'le birlikte açtıkları hukuk bürosunda mücadelesini sürdürür. Artık kamuoyunda "kahraman avukat" olarak anılmaya başlar. İstanbul'a yerleşen suç baronu Marko Karaormanlı'nın peşinde olan Umut, kara para aklama davasıyla birlikte; Fecir Emirkıran'ın da içinde olduğu bu organize suç örgütüne ilk meydan okumasını gerçekleştirir. Tüm bu mücadelenin arasında, Alev'le kurduğu yeni kurduğu yuvasını, bir kız çocuğu haberinin mutluluğu sarar.

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut ve Rıza, kendi küçük dünyalarında yaşayıp giden baba oğuldur. Bir plazada temizlik işçisi olarak çalışan Rıza, kendini oğlu Umut'a adar. Sıradan bir hayatı olan Umut'un, sıradan olmayan bir hastalığı vardır: Hipertimezi…

Çocukluğundan beri Hipertimezi'yle yaşamayı öğrenen Umut, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Bu özelliği bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebilir. Umut, bir sabah hayatını alt üst eden güne uyanır. Babası Rıza bir cinayetin faili olarak gözaltına alınır. Üstelik Rıza, o geceye dair hiçbir şey hatırlayamaz. Umut ve Rıza, bir anda kendilerini bir cehennemin içinde bulurlar.

Londra'dan yeni gelen, İstanbul gecelerinin hızlı ismi Fecir Emirkıran; adına yakışır şekilde ülkeye dönüş yapar. Kavga ettiği Kadri Palaz, Fecir'in de baskısıyla gözaltına alınır. Ama Kadri'nin avukatı, tüm dengeleri değiştirir. Hukuk dünyasının renkli figürü Avukat Harun Yakar, kendine has yöntemleri ve tarzıyla Fecir'in başına dert olur. Fakat Harun da sert kayaya çarpmıştır. Hayatında önemli bir yeri olan abisi Kadri Palaz'ı içeriden kurtarabilecek midir?

Herkesin kazanıp, herkesin kaybettiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, büyük bir felaketin ardından başlar. Bu oyunu kim kazanacaktır? Haklı olanlar mı? Düzenin sahipleri mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

  • Ekin Koç
  • Serra Arıtürk
  • Ozan Güven
  • Hande Ataizi
  • Burak Yörük
  • Hüseyin Avni Danyal

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