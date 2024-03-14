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Kül Masalı 4. BÖLÜM İZLE - Kül Masalı son bölüm izle - TRT 1 Kül Masalı izle

TRT 1'in yeni soluklu dizisi Kül Masalı her hafta Perşembe akşamları izleyici karşısına geçiyor. Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı ve yoksul bir geçmişten gelen Özge'nin aşkını anlatan dizi yayınlandığı ilk günden bu yana dikkat çekti. İzleyiciler Kül Masalı 4.bölüm izle sorguları yapıyor. Kül Masalı 4. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 01:20
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Kül Masalı 4. BÖLÜM İZLE - Kül Masalı son bölüm izle - TRT 1 Kül Masalı izle

Kül Masalı TRT 1 ekranlarında her hafta Perşembe akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor. Entrika ve heyecanın doruk yaptığı dizi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kül Masalı 4. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

KÜL MASALI 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI tüm bölümler için tıklayın

KÜL MASALI 4. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Süreyya aile geçmişlerine ait elindeki büyük kozla Özge'yi tehdit eder. Özge evliliğini daha da önemlisi kardeşi Behiye'yi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Jale'nin ölümünü araştıran Cemil ise olanları açığa kavuşturmak için büyük bir hamle yapar. Diğer yandan Arat, Jale'nin mezarının boş olduğunu öğrenen Özge'ye artık bir açıklama borçludur.

KÜL MASALI 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI tüm bölümler için tıklayın

Onunla ilk ve son kez Jale'nin ölümü hakkında konuşacak ve bu mesele bir daha açılmamak üzere kapanacaktır. Özge ve Arat geçmişin sırlarını ve hayaletlerini geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verirler. Ancak iki ay sonra Arat'ın doğum günü davetinde Jale'nin birdenbire ortaya çıkması köşkteki tüm dengeleri alt üst eder. Jale'nin sırlarla dolu gizemli dönüşü ile, başta Arat ve Özge olmak üzere herkesin hayatını derinden sarsacak olaylar zinciri tetiklenmiş olur. Artık hiç kimse için hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

KÜL MASALI 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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KÜL MASALI 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI tüm bölümler için tıklayın

KÜL MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gökhan Alkan

Sevda Erginci

Başak Gümülcinelioğlu

Hülya Darcan

Ushan Çakır

Özgür Çevik

Gizem Güneş

Gizem Kala

Berfu Öngören

Handan Yıldırım

İlker Sami Kılıç

Kahraman Sivri

Güner Özkul

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