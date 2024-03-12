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Taş Kağıt Makas 3. bölüm izle | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm tek parça izle

Kanal D ekranlarının yeni soluklu dizisi Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven gibi oyuncuların yer aldığı dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Taş Kağıt Makas 3. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 03:00 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 03:00
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Taş Kağıt Makas 3. bölüm izle | Kanal D Taş Kağıt Makas yeni bölüm tek parça izle

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 3. bölümü ile ekrana geldi. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edileceği dizinin 3. bölümü izleme linki haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 3. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

  • Ekin Koç
  • Serra Arıtürk
  • Ozan Güven
  • Hande Ataizi
  • Burak Yörük
  • Hüseyin Avni Danyal
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