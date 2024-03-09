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Yan Oda 2. bölüm Fragmanı İZLE FULL | Star TV Yan oda yeni bölüm fragmanı HD

Star TV'nin yeni soluklu dizisi Yan Oda ilk bölümü ile ekranlara geldi. İzleyiciden tam puan alan dizinin oyuncu kadrosu da göz kamaştırdı. Çağrı Vila Lostuvalı yönetmenliğinde çekilen Yan Oda oyuncuları arasında Şevval Sam ve Caner Cindoruk yer alıyor. Yan Oda 2. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 22:00
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Yan Oda 2. bölüm Fragmanı İZLE FULL | Star TV Yan oda yeni bölüm fragmanı HD

Yan Oda dizisi Star TV ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Her hafta Cumartesi akşamları yayınlanan dizide Şevval Sam, Caner Cindoruk, Melek Baykal, Nazan Kesal gibi usta oyuncular yer alıyor. Yan Oda 2. bölüm fragmanı ve detayları sizler için derledik.

YAN ODA 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YAN ODA KONUSU NEDİR?

Kariyeri düşüşte bir sunucu olan Sevgi ve ülkenin önde gelen iş insanı Fikret, herkesten gizli bir nikahla hayatlarını birleştirirler. Fakat şimdi onları işin en zor kısmı beklemektedir. Haberi aileleriyle paylaşırlar ama hiç kimse bu evliliği iyi karşılamaz.

Cevale ve Şelale, Fikret'in evine taşınmayı hiç istemese de Sevgi, içinde oldukları şartların onları buna mecbur bıraktığı söyler. Alabey'lerin evinde de aynı tartışmalar sürmekte, Nurcihan ve Taylan birlikte yaşama fikrine tepki göstermektedir. Cevale'nin taşınmamak için sığındığı bahaneye çözüm düşünen Fikret onun için sıra dışı bir taşınma yöntemi hazırlar.

Yaşam tarzlarıyla birbirine taban tabana zıt bu iki aile bir araya geldiğindeyse daha ilk dakikadan soğuk rüzgarlar eser ve büyük çatışmaların başlayacağının sinyallerini verir. Sevgi ve Fikret çocuklarının birbiriyle kaynaşması için bir yemeğe çıkarlar. Fakat Taylan'ın yaşam tarzına tanık olmak Şelale için hiç kolay olmaz. İkili arasındaki çekişmeler alevlenirken, kendilerini açıklaması zor bir durumun içinde bulurlar.

YAN ODA OYUNCULARI

Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Melek Baykal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Nezaket Erden, Bülent Polat, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş,

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