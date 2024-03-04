Haberler Dizi Haberleri Mehmed: Fetihler Sultanı 2. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

Mehmed: Fetihler Sultanı 2. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

Mehmed: Fetihler Sultanı ilk bölümü ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 2. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 21:20 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 21:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mehmed: Fetihler Sultanı 2. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 1. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 2. bölümünü yeniden izlemek isteyenler veya kaçıranlar için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 2. bölüm izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 2. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir.

Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için vezirleri toplar. Ancak çevresindekiler Mehmed'in maksadını anlamazlar. Çandarlı'nın liderliğindeki bir grup, Konstantiniyye'nin alınmasının zor olduğunu düşünerek Mehmed'i ikna etmeye çalışır. Ancak Mehmed, diğerlerinden farklıdır ve kararlıdır. Hazırlıklara başlamalarını emreder.

Çandarlı, Yeniçerileri isyan etmeye teşvik eder ve başkentte kargaşa çıkar. Mehmed, ordusunu toplayarak isyancılarla mücadele etmek zorunda kalır. Mehmed'in ordusu ve asi Yeniçeriler karşı karşıya gelir. Mehmed, isyancıları öldürmeye kararlıdır, ancak Çandarlı'nın son hamlesi onu durdurur. Mehmed, babasının karşısında boyun eğer. Çandarlı bu mücadeleyi kazanırken, Mehmed kaybeder ve sürgüne gönderilir.

Ancak Mehmed için her şey bitmemiştir. O, bir gün sultan olarak dönecektir.

DİĞER
Süper Lig'in yıldızı tanınmaz halde! İşte dünyada piyasa değeri en çok düşen futbolcular
Son dakika: İstanbul'da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı!
Süper Kupa maçının saati değişti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bahar 4. bölüm İZLE FULL
Ben Bu Cihana Sığmazam 59. BÖLÜM İZLE
SON DAKİKA İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 Mart)
8 MART neden Dünya Kadınar Günü?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Denswil'den büyük hata! Trabzonspor'da Denswil'den büyük hata! 20:59
Beşiktaş'tan 2 hakem hakkında açıklama! Beşiktaş'tan 2 hakem hakkında açıklama! 20:04
A. Demirspor 10 maç sonra kazandı! A. Demirspor 10 maç sonra kazandı! 19:00
Uğur Demirok'un retinası yırtıldı! Uğur Demirok'un retinası yırtıldı! 18:41
Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık! Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık! 18:33
Antalyaspor - Gaziantep | CANLI Antalyaspor - Gaziantep | CANLI 18:13
Daha Eski
Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI 18:07
Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu 18:01
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:48
Belçika'da alarm verildi! F.Bahçe maçı öncesi... Belçika'da alarm verildi! F.Bahçe maçı öncesi... 16:35
Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! 16:32
Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı! Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı! 16:22