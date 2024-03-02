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📺Kardeşlerim 119. bölüm izle - KARDEŞLERİM SON BÖLÜM FULL - ATV Kardeşlerim İZLE

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri son bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Kardeşlerim 119. bölüm full izleme linki haberimizde.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 10:50
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📺Kardeşlerim 119. bölüm izle - KARDEŞLERİM SON BÖLÜM FULL - ATV Kardeşlerim İZLE

Kardeşlerim 119. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 119. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

👉KARDEŞLERİM 119. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Süreyya'nın Nebahat'e attığı mesaj sonrası, panikle harekete geçen Akif, Nebahat'i evde hiç beklemediği bir halde bulur. Gördüğü video karşısında dehşete düşmüş olan Yasmin, soluğu Şevval'in yanında alır ve anne-kız arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Cansu cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Aybike'yle araları gün geçtikçe daha da gerilir. Berk'in servetine göz diken Gökhan, onu yeni bir yatırım yapmaya ikna eder. Orhan'ın sürekli Ömer'i ön plana çıkaran ve onu savunan tutumu, üst üste yaşanan diğer gelişmelerle birlikte, Oğulcan'ın sabrının taşmasına sebep olur.

👉KARDEŞLERİM 119. BÖLÜM İZLE

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