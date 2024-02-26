📺Ömer SON bölüm İZLE FULL | Star TV Ömer dizisi 45. bölüm izle TEK PARÇA

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 26 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelen 45. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Ömer 45. bölüm full izle, Ömer son bölüm izle ve Ömer dizisi STAR TV yeni bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 45. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 45. BÖLÜM KONUSU

İzzet'in gerçek yüzünü öğrenen Tahir, kızlarını kurtarmak istese de başarılı olamaz. Abisini ve yeğenlerini amcasının elinden kurtarmak isteyen Ömer, canını tehlikeye atma pahasına harekete geçer. Nurettin'in yeni hamlesi ise İzzet için sonun yaklaştığının habercisidir.

İstedikleri gibi bir ilişki kuramadıklarını söyleyen Gamze ayrılık konuşması yaparken, yaşananlardan çok yorulan Ömer'in kabullenici tavrı Gamze'yi daha da yaralar. Özgür'e dair heyecan içinde olan Nisa, anlam vermekte zorlanacağı bir durumla karşı karşıya kalır.

Gamze ve Ömer arasında esen soğuk rüzgarların şiddeti daha da artarken, birbirlerine olan sevgilerine rağmen aralarındaki köprüler git gide zayıflar. Yakınlarına, ailesine ve çocuklarına yaşattığı sıkıntılardan çok pişman olan Tahir, kendini affettirmek için büyük bir adım atar. Fakat tam her şey yoluna giriyor derken, Tahir'in geçmişteki hataları yüzünden yaşanan bir gelişme tüm aileyi derinden sarsacaktır.

ÖMER 45. YENİ BÖLÜM İZLE

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