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SAKLA BENİ 18. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni'nin merakla beklenen 18. bölüm fragmanı araştırılıyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra ilgi çekici konusuyla da diziseverlerden tam puan aldı. Sakla Beni yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Sakla Beni 18. bölümü fragman izlemek için detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 02:30
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SAKLA BENİ 18. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Sakla Beni dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sakla Beni için yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor. Arama motorlarında sorgulanan Sakla Beni fragman izle konusunu ve yeni bölüm detayları sizler için derledik...

SAKLA BENİ 18. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İncila'nın isteği herkesi şaşkına çevirirken, evdeki gücünü kaybetmekten korkan Naz bu isteği kabul etmeye yanaşmaz ve aralarında büyük bir çatışma çıkar. Mete onları sakinleştirmeye çalışırken, İncila onu çektiği acıları anlamamakla ve görmezden gelmekle suçlar. Esas amacı kendi hayatına sahip çıkmak olan İncila, ondan bu büyük gerçeği saklayanlara duyduğu öfkeyi bastıramaz. İncila'nın yıllardan beri çok üzüldüğünü düşünen Atıf, torununa desteğini hissettirir. Mete ve İncila yaşanan son gelişmelerle birlikte aşklarının daha da imkansız hale geldiğini görmenin üzüntüsünü yaşarlar. İncila'nın kendi torunu olmadığını öğrenen Osman, suçlu gördüğü kişileri cezalandırmak için harekete geçerken, Mete ve İncila büyük bir tehlikeyle baş başa kalır.

SAKLA BENİ 18. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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