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Ben Bu Cihana Sığmazam 53. YENİ BÖLÜM İZLE - atv Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm FULL

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 53. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 53. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 16 Ocak Salı günü yayınlanacak 53. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 53. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 22:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 22:20
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Ben Bu Cihana Sığmazam 53. YENİ BÖLÜM İZLE - atv Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm FULL

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 16 Ocak Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 53. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 53. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir şüphelerinde haklı olduğunu öğrenir. Erman Barkan hayattadır. Ve intikamını almaya, Cezayir'i yok etmeye kararlıdır. Bunun için ilk planı Cezayir'in fabrikalarını kapatıp onu silah üretimi yapamaz hale getirerek güçsüzleştirmektir. Cezayir'in ise hedefinde Vedat vardır. Vedat'ı alıp Berfin'i öldürdüğünü itiraf ettirecektir. Cezayir bunlarla uğraşırken hiç beklemediği yerden darbe alır. Müfit artık onun düşmanıdır. Cezayir için en zoru devletinin onu gözden çıkardığını görmek olur. Ama elbette bunun altında kalmayacaktır. Diğer tarafta Suna'nın herkesten gizli Soysal'la evlenmeye kalkması eve bomba gibi düşer. Kızları yüzünden Leyla ve Cezayir büyük bir tartışma yaşar ve Cezayir evi terk eder.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 53. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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