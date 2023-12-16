Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 109. bölüm izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

📺Kardeşlerim 109. bölüm izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri son bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Kardeşlerim 109. bölüm full izleme linki haberimizde. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 01:10 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 01:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺Kardeşlerim 109. bölüm izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Kardeşlerim 109. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geldi. Kardeşlerim 109. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

👉KARDEŞLERİM 109. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ömer, ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıyayken, Şevvallerin kapısını çalan sürpriz isim, Yılmaz ailesini şaşkınlığa uğratır. Fatma ile Şengül'ün kulüpte, ortalığı birbirine katan tartışmaları, Yaman için bardağı taşıran son damla olur. Eren kuzenler ve dostları, Burak Müdür'ü okuldaki işine geri döndürebilmek için harekete geçerlerken, Elif'in gönlünü kazanmak için çaba sarf eden Oğulcan, romantik hamlelerine pes etmeden devam eder.

Süreyya ile Yaman, ilişkileriyle ilgili, Akif'in de kayıtsız kalamayacağı önemli bir adım atarlar. Sokakta buldukları koltuğu evlerine getiren Fatma ve Oğulcan ise; hiç beklemedikleri, onları şoke eden bir durumla karşılaşırlar.

DİĞER
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci’yle 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Bülent Şakrak’tan radikal karar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu
İngiltere'de korkutan olay!
Amrabat'ın ManU pişmanlığı! G.Saray'a gelmedi ve...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gönül Dağı son bölüm full izle! (16 Aralık)
Sakla Beni 7. bölüm full izle! (16 Aralık)
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Aralık)
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar tarih verdi!
SURVIVOR NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça kazanmayı unuttu! Barça kazanmayı unuttu! 00:58
R. Madrid'den kadro açıklaması! Arda Güler... R. Madrid'den kadro açıklaması! Arda Güler... 00:04
Beşiktaş Emlakjet A. Efes'i devirdi! Beşiktaş Emlakjet A. Efes'i devirdi! 22:54
Napoli hata yapmadı! Napoli hata yapmadı! 22:38
Nice zirve yarışında yara aldı! Nice zirve yarışında yara aldı! 22:30
Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı? Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı? 21:31
Daha Eski
Ozan Tufan attı Hull City kazandı! Ozan Tufan attı Hull City kazandı! 20:37
Çağlar'lı Atletico deplasmanda kayıp! Çağlar'lı Atletico deplasmanda kayıp! 20:32
Chelsea ikinci yarıda açıldı! Chelsea ikinci yarıda açıldı! 20:05
M. City'e uzatmalarda C. Palace çelmesi! M. City'e uzatmalarda C. Palace çelmesi! 20:03
Dortmund deplasmanda takıldı! Dortmund deplasmanda takıldı! 20:01
İngiltere'de korkutan olay! İngiltere'de korkutan olay! 19:42