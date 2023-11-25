GÖNÜL DAĞI 115. BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı SON bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in en sevilen dizilerinden Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 115. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öğretmenler günü için Taner, Selma'ya çok güzel bir sürpriz hazırlar. Taner ne yapacaktır? Öğrenciler, Gülsüm Öğretmen'e özel bir gösteri yapar. Gösteri nasıl gerçekleşecektir? Veysel'in ayağını hissetmeye başlaması bütün aileyi çok mutlu eder. Ameliyatı yapacak doktoru bulabilmek için herkes seferber olur. Veysel ameliyat olabilecek midir? Rıfat, tedavinin işe yaramadığını öğrenir. Rıfat'ın ayağı kesilecek midir?

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI