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GÖNÜL DAĞI 115. BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı SON bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, Cumartesi akşamlarını neşelendirmeye devam ediyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı Gönül Dağı'nın yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 115. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. İşte Gönül Dağı'nın 25 Kasım Cumartesi yayınlanacak yeni bölümü konusu ve detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 02:30 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 02:30
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GÖNÜL DAĞI 115. BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı SON bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in en sevilen dizilerinden Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 115. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 115. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öğretmenler günü için Taner, Selma'ya çok güzel bir sürpriz hazırlar. Taner ne yapacaktır? Öğrenciler, Gülsüm Öğretmen'e özel bir gösteri yapar. Gösteri nasıl gerçekleşecektir? Veysel'in ayağını hissetmeye başlaması bütün aileyi çok mutlu eder. Ameliyatı yapacak doktoru bulabilmek için herkes seferber olur. Veysel ameliyat olabilecek midir? Rıfat, tedavinin işe yaramadığını öğrenir. Rıfat'ın ayağı kesilecek midir?

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan - Taner
  • Gülsim Ali - Dilek
  • Semih Ertürk - Veysel Kaya
  • Melis Sevinç - Selma Çiçek
  • Hazal Çağlar - Asuman
  • Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
  • Cihat Süvarioğlu - Ramazan
  • Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
  • Zümre Meğreli - Elif
  • Ferhat Eşsiz - Producer
  • Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
  • Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
  • Ali Düşenkalkar - Muammer
  • Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
  • Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
  • Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
  • Feyza Işık - Döndü Kaya
  • Cemre Melis Çınar - Fadime
  • Çiğdem Aygün - Keriman
  • Utku Ateş - Serdar
  • Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
  • Ramiz Mullamusa - Aziz
  • Şebnem Dilligil - Halime Kaya
  • Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
  • Ege Aydan - Münir Başkan
  • Cemil Şahin - Behçet
  • Halil Ergün
  • Ergun Kuyucu - Ali
  • Ruhi Sarı - Fikret

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