KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 20. YENİ BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm izle

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 20. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 16 Kasım Perşembe günü TRT'de yayınlanan 20. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 20. bölümü...

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Genç çiftin kapısı hiç beklemedikleri anda polis tarafından çalınır. Alize ve Serkan, tarihi eser kaçırmaktan gözaltına alınıp, geceyi nezarethanede geçirirler. Ancak bu olay sonrasında Nurettin, kızı Alize'nin hayat standartları konusunda endişelenmeye başlar. Nurettin genç çiftle konuşup onlara maddi destek vermeyi teklif eder. Ancak Serkan bunu kabul etmez. Serkan, Nurettin'e, Alize ile yeni bir hayata başladığını ve bu hayatın sorumluluğu neyse almaya kararlı olduğunu söyler. Hatta Serkan, Nurettin sayesinde girdiği oteldeki müdürlük işinden de istifa eder. Artık Alize'yle kendi yağlarında kavrulacaklardır.

Bu karar, ağzında altın kaşıkla doğmuş, para harcamayı bilmeyen Alize için tam bir ev ekonomisi sınavına dönüşür. Hayatlarında ilk kez bir evi idare etmeye çalışan genç çift, zorlansalar da birbirlerine verdikleri destekle sıkıntılarının üstesinden gelmeye çalışırlar. Ta ki Alize üşütüp hasta olana dek! Alize'nin hastalanması Nurettin için bardağı taşıran son damla olur. Hasta kızını kaptığı gibi o evden çıkarırken; Serkan'a da bir baba olarak son sözünü söyler. Alize artık Serkan'ın şartları altında yaşamayacaktır.

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