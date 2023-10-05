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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 16. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

Kendi Düşen Ağlamaz, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşuyor. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 16. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 16. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:40
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 16. BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 16. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 5 Ekim Perşembe günü TRT'de yayınlanan 16. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 16. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 16. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 16. BÖLÜM KONUSU NE?

Serkan ve Alize'nin önlerinde onları bekleyen şahane bir düğün vardır. Tüm sevdiklerinin huzurunda ilk danslarını edecekler, oyunla başlayan evliliklerini gerçeğe dönüştüreceklerdir. Serkan üzerinde damatlığıyla yeni hayatının ilk gününe merhaba diyecekken kötü bir sürprize merhaba demiştir. İntikam saatini kuran Alize, en mutlu anlarında, tam düğünün ortasına öyle bir bomba bırakır ki bir infiale yol açar. Herkesin içinde Serkan'ı terk eden Alize bu da yetmezmiş gibi dakikalar sonra boşanacaklarını ilan eder. Şok üstüne şok yaşayan Serkan kendini hakimin karşısında bulur. Serkan'dan boşanmak hiç de kolay değildir. Şimdi Alize'nin hayatında ona kök söktürecek olan bir kocası, tepkilerini çığ gibi büyüten Darıca ailesi ve sinirden deliye dönmüş bir babası vardır. Alize'nin ise gözleri inattan kör, kulakları sağır olmuştur adeta. Ona göre babası ve kocasının arkasından iş çevirmelerinin bir bedeli olmalıdır ancak bu oyunun bedelini ödeyen Alize olacaktır. Serkan ise yeminli gibi Alize'ye bu hayatı dar etme planları içindedir.

Kendi Düşen Ağlamaz 16. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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