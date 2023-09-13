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📺Çöp Adam 26. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 26. Bölüm izle, 13 Eylül Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 16:50 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 16:52
📺Çöp Adam 26. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 26. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 26. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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Peri ve Tamer'in hayatı, bebeklerinin kaçırılması ve Dilber'in öldürülmesi ile kabusa dönmüştür. Bebekleri Devrim'in nerede olduğu, onu kimin kaçırdığı, hatta hayatta olup olmadığı bile belirsizdir. Evlerinin içine kadar giren bu katilin Peri'nin öz annesi İpek olduğunu kimse bilmemektedir. Dilber'in cinayeti ve Devrim'in yokluğu Bülent dahil evdeki herkesi derinden sarsmıştır. Artık evde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Tamer'in eski dostu, polis müdürü Viran (Derya Alabora) teşkilatın tüm imkanlarını Devrim'in bulunması ve cinayetin aydınlatılması için seferber etmiştir. Tamer'in Viran'la geçmişten gelen sırrını sadece Meryem bilmektedir.

Geçmişte yaptığı hatalarını temize çıkarmak isteyen Bülent, bir ipucu bulur.

Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Meriç Demiray, Volkan Sümbül, Okan Başar Bahar ve Pınar Göktaş tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam'da; Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Derya Alabora, Lila Gürmen, Cankat Aydos, Ezgi Çelik, Aytek Şayan, Öykü Naz Altay ve Füsun Demirel, Salih Kalyon, Tilbe Saran gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

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