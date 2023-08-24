📺 Ya Çok Seversen 8. BÖLÜM İZLE | Ya Çok Seversen son bölüm izle - Kanal D izle Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 24 Ağustos Perşembe günü yeni ve 8. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'nın bu haftaki bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 8. yeni bölümü...

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YA ÇOK SEVERSEN 8. BÖLÜM KONUSU

Ateş'in sevgili itirafını hiç kimse beklemediği için herkes çok şaşırır. Ilgaz kardeşlerini korumak istediği için Ateş onun tepkisiyle karşılaşır. Leyla duygularından dolayı çeteye planı iptal ettiğini söylese de Yakup buna pek yanaşmaz. İlişkileri çevrelerindeki bütün dengeleri değiştirir. Ateş, Leyla'ya çok kısa bir süre içinde evlenme teklifi eder.

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