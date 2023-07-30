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VERMEM SENİ ELLERE 7. BÖLÜM FULL İZLE | atv Vermem Seni Ellere son bölüm

Atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Vermem Seni Ellere 7. bölümüyle ekranlara geldi. Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümü merakla bekleniyordu. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı yapımın başrollerinde ise Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al yer alıyor. İşte 30 Temmuz Pazar akşamı izleyicileriyle buluşan Vermem Seni Ellere 7. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 01:30
VERMEM SENİ ELLERE 7. BÖLÜM FULL İZLE | atv Vermem Seni Ellere son bölüm

VERMEM SENİ ELLERE 7. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Vermem Seni Ellere ile açtı. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 7. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

VERMEM SENİ ELLERE 7. BÖLÜM İZLE

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VERMEM SENİ ELLERE 7. BÖLÜM KONUSU

Zeliş, Mehmet'le bir ihtimallerinin olduğunu düşündüğü anda hiç ummadığı bir yerden bir setle karşılaşmış, babasının Mehmet'i asla onaylamayacağını öğrenmiştir. Babası için tüm dünyayı karşısına almaktan çekinmeyen Zeliş, Mehmet'ten de vazgeçecektir. Mehmet'i kendinden uzaklaştırmak için, ondan vazgeçebilmek için türlü yola başvurur. Artık eski haline dönmeye kararlıdır. Mehmet'i hayatından çıkaracak, kendi yoluna bakacaktır.

Şakir, Zeliş'e resti çekse de için için ona çok üzülmektedir. Kızına, aslında onun iyiliğini düşündüğünü göstermek için bu zamana kadar hiç anlatmadığı gerçekleri anlatır. Şakir, Mehmet'i kızından uzaklaştırmak isterken onu Hande'ye yakınlaştırmak niyetindedir. Mehmet ise Zeliş'in ondan niye uzaklaştığını bulacaktır. Bunun için Kıvanç ve Uğur'la bir plan yapar. Ne olursa olsun Zeliş'in ona niye sırt çevirdiğini öğrenecek ve onu ikna edecektir. Ama kusursuz görünen planda Mehmet'in hesaba katmadığı bir şey vardır. Mehmet, Zeliş'i ondan ayıran sebebi yine de öğrenememiş ve ondan vazgeçmesi gerektiğini anlamıştır. Zeliş, yine de Mehmet'e "gitme" diyebilecek midir? Zeliş, "gitme" dese bile Mehmet, kalabilecek midir? Peki Zeliş, son anda öğrendiği gerçeklerden sonra şimdi ne yapacaktır?

VERMEM SENİ ELLERE 7. BÖLÜM İZLE

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