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📺 Bir Küçük Gün Işığı 36. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı FİNAL BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 5 Haziran Pazartesi akşamı final bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 36 . yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 12:00
📺 Bir Küçük Gün Işığı 36. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı FİNAL BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 36. final bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 5 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak final bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 36. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 36. BÖLÜM KONUSU

Sude bebeğini düşürür ama Fırat'a bundan bahsetmez. Sude, Elif'in evden ayrılmasına kafayı takar ancak Elif, Güneş olmadan konaktan ayrılmaz.

Sude mecburen Elif ve Fırat'ın boşanma gününü beklemeye başlar. Fırat boşanmalarına rağmen Elif'e hala aşkla bakıyordur.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 36. bölüm izlemek için tıklayın

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Fulya ve Alper'in düğününde bir araya gelirler. Sude, Fırat ve Elif'i son danslarını ederken görür ve ne yaparsa yapsın ikisini ayıramayacağını anlar.

Elif, Sude'nin bebeğiyle ilgili şüphelenmeye başlar. Dila'nın psikolojisi iyice bozulur, çarptığı bakıcıyı öldürmeye yeltenir.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 36. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Sude'nin hamile olmadığının ortaya çıkması an meselesiyken Sude bir karar verir. Peki, Fırat Elif'e kavuşabilecek midir?

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Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 36. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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