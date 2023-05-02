Haberler Dizi Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 29. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam tek parça izle

Ben Bu Cihana Sığmazam 29. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam tek parça izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 29. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 29. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 29. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 29. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 2 Mayıs Salı günü yayınlanacak 29. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 29. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 01:00
Ben Bu Cihana Sığmazam 29. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam tek parça izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 2 Mayıs Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 29. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 29. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 29. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 29. BÖLÜM KONUSU

Cezayir, bilinmez düşmanı Kayıkçı'ya ulaşmak için düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır. Cezayir, Kayıkçı'yı kendi alanına çekebilmek adına önemli birini yem olarak kullanır. Bu sırada Tito'nun ölüm anına ait görüntüler Kayıkçı tarafından emniyete servis edilir. Görüntülerin emniyete ulaşmasının ardından Cezayir zan altında kalır. Cezayir için emniyet tarafından tutuklanma emri çıkar.

Kayıkçı, Cezayir ve arkadaşlarının tuzağını anlar. Kayıkçı daha güçlü olduğunu düşünür ve Cezayir'e karşı saldırıya geçer. Bu çatışma sırasında Cezayir, Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi hayatını tehlikeye atar. Aynı anda Ömer Asaf, ağabeyi Bekir'in intikamını almak üzere Ekabir'e ulaşmak için plan yapar ve Ekabir'in tuzak bir mekâna gelmesini sağlar.

Firuze, Cezayir'in kendisine olan duygularını net olarak öğrenmek ister. Firuze, Zeliha'nın da cesaretlendirmesiyle Cezayir'i evine davet eder. Cezayir'e karşı Leyla'nın da duyguları artmaya başlar.

Cezayir, emniyetin suçlamalarından kurtulacak mı? Cezayir, Kayıkçı'yı ele geçirebilecek mi? Ömer Asaf, Ekabir'den intikamını alabilecek mi? Firuze, Cezayir'de aradığı yakınlığı bulacak mı?

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 29. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
İtalya'da Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Erkek hayranı kafasına imza isteyince... O anlar sosyal medyayı salladı!
Galatasaray haberleri | Dursun Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!
PFDK sevkleri açıkladı! Beşiktaş ve F.Bahçe...
Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yürek Çıkmazı 22. Bölüm izle (2 Mayıs)
AİLE 9. BÖLÜM İZLE | SHOW TV
Anneler günü ne zaman? 2023 Anneler Günü hangi gün?
Karayolları işçi alımı başvuru ekranı
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! 00:48
Real Madrid seriyi 2-1'e getirdi! Real Madrid seriyi 2-1'e getirdi! 00:22
Toulouse evinde kaybetti! Toulouse evinde kaybetti! 23:55
Londra derbisini Arsenal kazandı! Londra derbisini Arsenal kazandı! 23:52
Bakan Kurum ve ünlü isimler depremzedeler için sahada Bakan Kurum ve ünlü isimler depremzedeler için sahada 23:40
PFDK sevkleri açıkladı! Beşiktaş ve F.Bahçe... PFDK sevkleri açıkladı! Beşiktaş ve F.Bahçe... 23:04
Daha Eski
Barça adım adım şampiyonluğa gidiyor! Barça adım adım şampiyonluğa gidiyor! 22:28
Messi'ye büyük şok! Messi'ye büyük şok! 22:13
Halkbank seride öne geçti! Halkbank seride öne geçti! 21:54
Sivasspor F.Bahçe maçına hazır! Sivasspor F.Bahçe maçına hazır! 21:08
Beşiktaş'ın Antalyaspor mesaisi başladı! Beşiktaş'ın Antalyaspor mesaisi başladı! 21:06
Spor Toto 1. Lig'de görünüm Spor Toto 1. Lig'de görünüm 20:01