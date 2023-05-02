Ben Bu Cihana Sığmazam 29. BÖLÜM FULL İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam tek parça izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 2 Mayıs Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 29. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 29. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 29. BÖLÜM KONUSU

Cezayir, bilinmez düşmanı Kayıkçı'ya ulaşmak için düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır. Cezayir, Kayıkçı'yı kendi alanına çekebilmek adına önemli birini yem olarak kullanır. Bu sırada Tito'nun ölüm anına ait görüntüler Kayıkçı tarafından emniyete servis edilir. Görüntülerin emniyete ulaşmasının ardından Cezayir zan altında kalır. Cezayir için emniyet tarafından tutuklanma emri çıkar.

Kayıkçı, Cezayir ve arkadaşlarının tuzağını anlar. Kayıkçı daha güçlü olduğunu düşünür ve Cezayir'e karşı saldırıya geçer. Bu çatışma sırasında Cezayir, Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi hayatını tehlikeye atar. Aynı anda Ömer Asaf, ağabeyi Bekir'in intikamını almak üzere Ekabir'e ulaşmak için plan yapar ve Ekabir'in tuzak bir mekâna gelmesini sağlar.

Firuze, Cezayir'in kendisine olan duygularını net olarak öğrenmek ister. Firuze, Zeliha'nın da cesaretlendirmesiyle Cezayir'i evine davet eder. Cezayir'e karşı Leyla'nın da duyguları artmaya başlar.

Cezayir, emniyetin suçlamalarından kurtulacak mı? Cezayir, Kayıkçı'yı ele geçirebilecek mi? Ömer Asaf, Ekabir'den intikamını alabilecek mi? Firuze, Cezayir'de aradığı yakınlığı bulacak mı?

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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