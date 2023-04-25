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AİLE 8. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle yeni bölüm - AİLE 8. bölüm tek parça

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile, Show TV'de 8. bölümüyle ekrana gelecek. İlk tanıtım ve bölümüyle beğeni rekorları kıran Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 8. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 8. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 8. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 16:03
AİLE 8. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle yeni bölüm - AİLE 8. bölüm tek parça

AİLE 8. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, ilk bölümüyle ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 8. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 8. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 8. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 8. bölüm bilgileri...

AİLE 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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AİLE DİZİSİ 8. BÖLÜM KONUSU

Serhat'ın serbest kalması, onu bir anda Devin'in adalet terazisine koyarken; Aslan'ın soracağı bir soru, Devin'in herkesin kaderini değiştirecek bir karar vermesini sağlayacaktır. Hülya ise ailesini korumak için harekete geçer. Aslan; Serhat'ı öğrenmeden tüm deliller yok edilmelidir. Hülya bu konuda Cihan'ı, kendisine yardım etmeye mecbur bırakır. Aslan bir haftanın sonunda Yağmur'a zarar veren kişinin Serhat olduğunu bulur. İşler şimdi içinden çıkılamayacak bir hale girmiştir. "Zulmü görmezden gelmek mazluma ihanettir." öğretisiyle büyüyen Aslan için Serhat'a kesilecek ceza bellidir. Ancak Devin ve Hülya, kendi doğrularıyla Aslan'ın karşısında duracaklardır. Yağmur'un moralini düzeltmek için dışarı çıktıkları bir akşamda yaşananlar, Devin ve Yağmur arasında büyük bir yüzleşmeye sebep olurken; kendisinden bir şeyler saklandığından artık emin olan Eko ise gerçeklerin peşine düşer. Hülya, Serhat'ın yurt dışına kaçırılması için İbo'yla iş birliği yaparken; Cihan da bu iş birliğinin bir parçası olmak zorunda kalır. Ancak Hülya'nın hesaba katmadığı ihtimaller, tüm planlarını altüst eder. Serhat'ın serbest kalması, onu bir anda Devin'in adalet terazisine koyarken; Aslan'ın soracağı bir soru, Devin'in herkesin kaderini değiştirecek bir karar vermesini sağlayacaktır. Acaba Devin ne karar verecektir?

AİLE DİZİSİ KONUSU

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

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