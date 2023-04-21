YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? Star TV Yalı Çapkını 29. bölüm bu akşam var mı? 21 Nisan Cuma Yalı Çapkını

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Yalı Çapkını dizisini takip edenler, bayram nedeniyle dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediliyor. Bayram nedeniyle dizi yayınlarına ara verilmesi, diziseverleri üzerken televizyonlarda bayrama özel eğlence programları yer alıyor. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? Star TV Yalı Çapkını 29. bölüm bu akşam var mı? İşte detaylar...

STAR TV YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Yalı Çapkını dizisi Ramazan Bayramı sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ise 28 Nisan Cuma günü ekrana gelecek.

Yalı Çapkını yerine 21 Nisan Cuma günü Star TV ekranlarında sevilen dizi Çöp Adam'ın tekrar bölümü yayınlanacak.