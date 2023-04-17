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Alparslan Büyük Selçuklu 52. BÖLÜM FULL İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu tek parça izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 52. bölümüyle ekranlara geldi. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 52. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler yaşandı? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 52. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 52. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 00:00 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 00:00
Alparslan Büyük Selçuklu 52. BÖLÜM FULL İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle - TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu tek parça izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 17 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 52. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 52. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Alparslan, Ani'nin fethinden önce civardaki kale, şehir ve toprakları birer birer fethediyor, Ani'yi çember içine alıyordu. Bizans vassallarından aldığı kalelerin anahtarlarını Bagrat'a göstererek bir güç gösterisi yapmıştı. Ayrıca vassalların Leon'un tertibiyle öldürüldüğünü Bagrat'a belgeleriyle gösterdi. Bizans cephesinde bir gedik açan Alparslan, bu kavganın büyümesiyle Ani fethi yürüyüşünü hızlandıracak. Yalnızca pusatla değil, ilimle de Selçuklu'yu büyütmeye çalışan Alparslan, Seferiye'nin aracılığıyla da eğitim faaliyetlerinde önemli bir mesafe katedecek. Alparslan'ın bütün oyununu çözmesiyle Bagrat'ın öfkesiyle karşı karşıya kalacak olan Leon ne yapacak? Bagrat'ı ikna edebilecek mi, yoksa bu meseleyi başka bir şekilde mi halledecek? Leon'un, Alparslan'ın Ani'ye yürüyüşünü durduracak yeni planı ne olacak? Kavurd yaralı bir halde yatağında yatarken Mansur yanına gelip Alparslan'ın Fazluye'ye mülkünü verdiğini söyledi. Kavurd bu karara razı mı gelecek, yoksa isyan bayrağını çekecek mi? Alparslan tam da Ani'ye yürürken isyan ile karşı karşıya kalırsa ne yapacak?

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