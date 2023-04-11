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Gecenin Ucunda 24. BÖLÜM İZLE - Gecenin Ucunda son bölüm izle - Star TV Gecenin Ucunda izle

Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 11 Nisan Salı günü seyircisi ile buluştu. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 24. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 01:30 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 01:30
Gecenin Ucunda 24. BÖLÜM İZLE - Gecenin Ucunda son bölüm izle - Star TV Gecenin Ucunda izle

Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 24. bölümüyle ekranlara geldi. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 24. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 24. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 24. BÖLÜMDE NE OLDU?
Macide, Kazım'ın gerçek yüzünü annesinden öğrenmiş, ne yapacağını bilemez haldedir. Büyük bir aşkla evlendiği, bebek beklediği kocasının aslında nasıl biri olduğunu öğrenmek, Macide'yi derinden sarsmıştır. Aklında artık iki şey vardır. Nermin'i çocuğuyla kavuşturmak ve Kazım'ı terk etmek. Ancak bunun için bir plan yapması, Kazım'ı etkisiz hale getirmesi gerekmektedir. Sonunda Nazlı'yla el ele verip Kazım'ı hapse attıracak bir plan yapar.

GECENİN UCUNDA 24. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 24. BÖLÜM İZLE

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