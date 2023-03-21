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Ben Bu Cihana Sığmazam 23. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 23. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 23. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 21 Mart Salı günü yayınlanacak 23. bölümünde neler yaşanacak? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 23. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 12:40
Ben Bu Cihana Sığmazam 23. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 21 Mart Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 23. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 23. BÖLÜM KONUSU

Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için peşlerine düşer. Çünkü hala Kayıkçı'yla ilgili en ufak bir bilgiye ulaşamamıştır. Daha fazla düşman kazanmak istemeyen Tatavlalı ise Bassilius'un kaçışını organize eder. Cezayir ekibiyle, Tatavlalı ve Bassilius'un izini bulur. Cezayir, Orhan'ın ölümüyle suçlanan Leyla'nın ağır bir ceza alması için çabalayan Tatavlalı'ya karşılık, Orhan'ın hayatta olma ihtimalini düşünür ve ona göre hareket almaya başlar. Leyla tecritte umutsuz bir halde yargılanmayı beklerken Firuze, Leyla'yı ziyarete gelir. Leyla içinde bulunduğu durumdan kurtulamayacağını düşünerek Firuze'den önemli bir dilekte bulunur. Firuze'nin, çalıştığı hastanenin yönetimiyle yaşadığı bazı sorunlar, kariyerini bitirme noktasına getirir. Oğlu Sait'in Cezayir'le girilen bir çatışmada öldüğünü öğrenen Sabit, eski hesabı kapatmak için Cezayir'i en hassas yerinden vurmak için harekete geçer. Azamet ve Melike ise gözlerden uzak bir yerde, hayatlarıyla ilgili aldıkları ciddi bir kararı uygulamaya geçirir. Cezayir, Bassilius'u yeniden ele geçirebilecek mi? Orhan'ın yaşadığını düşünen Cezayir'in tahmini doğru çıkacak mı? Firuze'nin kariyerinde nasıl bir değişim olacak? Sabit'in Cezayir'le ilgili intikam planı nedir?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 23. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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