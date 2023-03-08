📺Kuruluş Osman 117. BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 117. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 117. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 117. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 117. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

NAYMAN'IN BÜYÜK TEHDİTİ!

Nayman beklediği altınların gelmeyişine çok öfkelenmiştir. Osman Bey'in üzerine gider. Eğer Osman Bey altınları getirmezse Nayman; Karesi, Candar ve Germiyan Bey'lerinin oğullarını öldürecektir. Osman Bey şimdi ne yapacaktır?

Osman'ın Nayman'a galip gelebileceğine imkan vermeyen Bey'ler, evlatları için de oldukça tedirgindirler. Osman Bey onlara karşı nasıl bir tavır alacaktır? Osman Bey, Bey'lerin evlatlarını Nayman'ın elinden kurtarabilecek midir?

OSMAN BEY'İN SAVAŞ KARARI!

Gözünü karartan Osman Bey savaş kararı almıştır. Nayman'a karşı savaşı nasıl başlatacaktır?

NAYMAN VE İSMİHAN SULTAN İŞBİRLİĞİ Mİ YAPACAK?

Onu kandırmaya çalışanların sonu ölümdür. Nayman, Uçları kan gölüne çevirmekte kararlıdır. Nayman'ın planı ne olacaktır? Nayman ve İsmihan işbirliği yapacak mıdır? Osman Bey arkasından dönen tüm oyunlara rağmen muzaffer olabilecek midir?

MALHUN HATUN, ORHAN'I ZEHİRLEYENLERİN PEŞİNDE!

Esma sonunda Orhan'ı zehirlediğini itiraf eder. Malhun, Hatun Esma'nın ipini tutanın peşindedir. Esma, Avcı'nın ismini verir. Bengi Hatun'un adı bu meseleye karışacak mıdır?

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👉KURULUŞ OSMAN 117. BÖLÜM İZLE

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)