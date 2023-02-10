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YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? Star TV Yalı Çapıkını 21. bölüm bu akşam var mı?

Star TV ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, 10 Şubat Cuma günü yayınlanacak mı merak konusu oldu. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yalı Çapkını 21. bölüm full izle, Star TV Yalı Çapkını izle, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? sorgularını yapıyor. İşte Yalı Çapkını dizisinin 21. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 10:04
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? Star TV Yalı Çapıkını 21. bölüm bu akşam var mı?

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde heyecan dorukta. Yalı Çapkını dizisinin 10 Şubat Cuma günü ekranlara gelecek 21. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Yalı Çapkını son bölüm bilgileri...

YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Yalı Çapkını dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.

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