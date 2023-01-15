Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 61. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 61. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 61. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan heyecanlı bölümüyle nefesleri kesen dizi, takipçilerini meraklı bir bekleyiş içinde bırakmıştı. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 61. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 61. yeni ve 15 Ocak Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 12:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 12:30
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 61. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 15 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 61. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

💣G.SARAY'DAN BOMBA TRANSFER HAMLESİ! DÜNYA YILDIZI...

📺TEŞKİLAT 61. BÖLÜM KONUSU

Girdabın içine çekilen Ömer, oklar kendisini gösterince son nefesini vermek üzeredir. Frederick'in bilgisayarından alınan verilerden bir suikast olacağı bilgisine ulaşan ekip üyeleri, suikast planını çözmeye çalışır.

Celine'in vurulmasından dolayı karmaşık duygular içinde olan Hartley ise kendisini Helen'le yüzleşmenin tam ortasında bulur. Efkar ve Korkut, Sacide'yi korumak için gittikleri yerde ummadıkları birisine yakalanır.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 61. BÖLÜM İZLE

Ömer, suikastı gerçekleştirecek tetikçiye doğru yola çıkar. Bu yolun sonunda ulaşacağı tetikçi, hiç beklemediği birisi çıkacaktır.

Hartley'in kurduğu kumpas, tüm dengeleri alt üst ederken; ekip ise bir açmazın içine doğru sürüklendiğinden habersizdir.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 61. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Şöhretleri bir reklamla geldi! Şimdilerin ünlü oyuncuları Tuba Büyüküstün, Yasemin Özilhan, Özge Özpirinçci ve daha nicesi...
Şükrü Özyıldız sevgilisi Büşra Cebe ile aşkını ilan etti! Aşk dolu o kare ortalığı salladı sosyal medya: "Şükrü de adaya veda etti"
Bomba transfer hamlesi! Dünya yıldızı G.Saray'a
Nihat Kahveci'den Trabzonspor yorumu! "Zoru başardı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güzel Günler yeni bölüm izle
Yargı yeni bölüm izle (50. son bölüm)
İstanbul baraj doluluk oranları (15 Ocak 2023)
Mersin TOKİ kura çekilişi canlı izle (14 Ocak 2023)
MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Takımdan ayrılıyor mu? Belli oldu Takımdan ayrılıyor mu? Belli oldu 12:17
Nuri Şahin'in transfer sıkıntısı! Nuri Şahin'in transfer sıkıntısı! 12:16
Bakasetas golcüleri geçti! Bakasetas golcüleri geçti! 12:14
Gaziantep FK - F.Bahçe maçı saat kaçta? Gaziantep FK - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:09
Jorge Jesus: İnanmaya devam edeceğiz Jorge Jesus: İnanmaya devam edeceğiz 11:41
Fenerbahçe'de Samet Akaydın ilk maçına çıkacak! Fenerbahçe'de Samet Akaydın ilk maçına çıkacak! 11:30
Daha Eski
Sassuolo - Lazio maçı hangi kanalda? Sassuolo - Lazio maçı hangi kanalda? 10:17
Altınordu - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Altınordu - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:20
Nihat Kahveci'den Trabzonspor yorumu! "Zoru başardı" Nihat Kahveci'den Trabzonspor yorumu! "Zoru başardı" 10:20
Torino - Spezia maçı hangi kanalda? Torino - Spezia maçı hangi kanalda? 10:27
Emre Demir'e kötü haber! Barcelona... Emre Demir'e kötü haber! Barcelona... 10:33
Udinese - Bologna maçı hangi kanalda? Udinese - Bologna maçı hangi kanalda? 10:34