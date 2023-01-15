📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 61. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 15 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 61. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 61. BÖLÜM KONUSU

Girdabın içine çekilen Ömer, oklar kendisini gösterince son nefesini vermek üzeredir. Frederick'in bilgisayarından alınan verilerden bir suikast olacağı bilgisine ulaşan ekip üyeleri, suikast planını çözmeye çalışır.

Celine'in vurulmasından dolayı karmaşık duygular içinde olan Hartley ise kendisini Helen'le yüzleşmenin tam ortasında bulur. Efkar ve Korkut, Sacide'yi korumak için gittikleri yerde ummadıkları birisine yakalanır.

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Ömer, suikastı gerçekleştirecek tetikçiye doğru yola çıkar. Bu yolun sonunda ulaşacağı tetikçi, hiç beklemediği birisi çıkacaktır.

Hartley'in kurduğu kumpas, tüm dengeleri alt üst ederken; ekip ise bir açmazın içine doğru sürüklendiğinden habersizdir.

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👉TEŞKİLAT 61. BÖLÜM İZLE