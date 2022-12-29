Haberler Dizi Haberleri Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitleyecek. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 24. bölümde de devam edecek. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29 Aralık Perşembe 24. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 15:30
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 29 Aralık Perşembe saat 20.00'de, 24. bölümünyle ekranlara geliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 24. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 24. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 24. BÖLÜM KONUSU

Kayıkhanede yaşananların ardından Yılan ekibi zor durumda kalır. Serdar'ın konuşmadan ölmesi başlama noktasına dönmelerine neden olur. Büyük patrona ulaşmak için Serdar'ı kimin hastaneden kaçırdığını ve ona zehri kimin verdiğini bulmak zorundadırlar.

SADİ, SONGÜL'Ü İKNA EDEBİLECEK Mİ?

Gizem, Aslı sayesinde biraz olsun yaşadığı acıyı unuturken Servet'in ofisine yaptığı bir ziyaret aklına şüphe düşürecek bir olaya şahit olmasını sağlar. Aylin için işler yolunda gitmez. Babasının çıkacağı günü bekleyen Aylin yaptığı görüşmeden mutsuz ayrılır.

Yaver'in beklediği telefon sonunda gelir. Meltem'le tekrar buluşma fırsatı yakalayan Yaver yengesinden aldığı tüyolarla Meltem'i etkilemeyi başarabilecek midir? Sadi ise artık Songül'le aynı odada uyumak ister ve bunun için elinden geleni yapar. Sadi, Songül'ü ikna edebilecek mi?

Günlerini olabildiğince sakin geçirmeye çalışan Mert dışarıdaki düşmanının içerideki tehdidiyle karşılaşmak zorunda kalır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 24. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'dan iç transfer harekatı! 2 isim için karar verildi...
Büyük kavga! Mario Balotelli'nin başı dertte
Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!
Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Camdaki Kız 63. BÖLÜM İZLE
📺Çöp Adam SON BÖLÜM FULL İZLE (28 Aralık)
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLA
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten N'Koudou'ya sert uyarı! Şenol Güneş'ten N'Koudou'ya sert uyarı! 14:52
Judoda şampiyon Galatasaray! Judoda şampiyon Galatasaray! 14:42
Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..." Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..." 14:42
Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü 14:36
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 14:33
Atletico Madrid - Elche maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Elche maçı saat kaçta? 14:18
Daha Eski
Real Betis - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Real Betis - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 14:11
Girona - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Girona - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 14:06
Bakan Kasapoğlu Türk sporunun başarılarını anlattı Bakan Kasapoğlu Türk sporunun başarılarını anlattı 13:38
Ronaldo hapse girecek mi? Son karar... Ronaldo hapse girecek mi? Son karar... 13:35
Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme! Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme! 13:08
Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? Karagümrük Trabzonspor maçına 9 yabancıyla mı çıktı? 12:53