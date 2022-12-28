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ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 5. Bölüm izle - 28 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 5. Bölüm izle, 28 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:40
ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Star Tv Çöp Adam 5. Bölüm izle - 28 Aralık Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 5. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 5. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM 5. BÖLÜM KONUSU

Tamer Peri'yi mahzenden alıp uzun yola çıkıyor. Eşi bu durumdan habersiz evde Tamer'i beklerken, Tamer Peri ile birlikte bir anlamda tatile çıkıyor. Aralarındaki yakınlaşma iyice artarken yayınlanan fragmanda Peri'nin 'iyi ki beni kaçırmışsın' dediği duyuluyor. Birbirleriyle eğlenceli vakit geçiren ikili hayatlarının geri kalanını unutmuş ve anı yaşayamaya çalışıyor gibiler. Nereye gittikleri tam belli olmazken bir ayrılığın yaşandığı da görülüyor. Peri Tamer'e ' Hoşçakal çöp adam' diyor. .

ÇÖP ADAM 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

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