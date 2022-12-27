Haberler Dizi Haberleri YÜREK ÇIKMAZI 8. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 8. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

YÜREK ÇIKMAZI 8. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 8. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 8. bölümü merakla bekleniyordu. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 8. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 09:31 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 09:40
YÜREK ÇIKMAZI 8. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı 8. bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi izle

Yürek Çıkmazı dizisi 8. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 8. bölümüyle 27 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 8. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 8. BÖLÜM KONUSU

İfadesi alınmak üzere adliyeye götürülen Yılmaz, savcının karşısına çıkmadan önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılır. Tutuklanmasını umarken kendini hastanede, babasının iyileşmesini beklerken bulan Halil, öfkeyle acıma duyguları arasında kalır. Öte yandan Zeynep'le daha da yakınlaşırlar. Bu durum Funda'nın ikiliyi kıskanmasına sebep olur. İntikam almak için Caner'e bir işbirliği teklif eder. Böylece Caner'in de aradığı fırsat ayağına gelmiş olur. Bu sayede Zeynep'i Halil'den uzaklaştırabilecektir. Planın bir parçası olarak Zeynep'e Soso'da bir doğum günü partisi düzenler. Gecenin sonunda verdiği hediye ise Halil'le Zeynep'i geri dönülmez bir noktaya taşır. Tüm bunlar olurken davanın seyrini değiştirecek sürpriz bir tanık ortaya çıkar.

Yürek Çıkmazı dizisi 8. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 8. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

DİĞER
Survivor ile ünlenen Fatmagül Fakı anne oldu! Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çekmişti... Fatmagül Fakı'nın bebek sevinci!
Ünlü popçu Zeynep Bastık 3 milyon TL kaybetti!
N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki
İspanyollar yazdı: Tek transfer teklifi Beşiktaş'tan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 15. BÖLÜM İZLE
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Aralık)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Talha Sarıaslan gol krallığında iddialı Talha Sarıaslan gol krallığında iddialı 09:20
M.United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? M.United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 08:18
Chelsea - Bournemouth maçı saat kaçta? Chelsea - Bournemouth maçı saat kaçta? 07:53
F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 07:40
Başakşehir - Antalyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Antalyaspor maçı saat kaçta? 07:24
Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! 01:32
Daha Eski
Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! 01:32
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:03
Londra derbisini Arsenal kazandı! Londra derbisini Arsenal kazandı! 00:59
Londra derbisini Arsenal kazandı! Londra derbisini Arsenal kazandı! 00:58
Altay için kapıya dayandılar! Transfer teklifi 13 Ocak'ta Altay için kapıya dayandılar! Transfer teklifi 13 Ocak'ta 00:27
Derbide zafer F.Bahçe'nin! Derbide zafer F.Bahçe'nin! 00:26