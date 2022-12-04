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TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Teşkilat neden yok, final mi yaptı, günü mü değişti? 4 Aralık TRT 1 Teşkilat 57. yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, yeni bölümüyle 4 Aralık Pazar günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu'nun paylaştığı Teşkilat dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Teşkilat yeni bölüm neden yok? Teşkilat final mi yaptı, günü mü değişti? 4 Aralık TRT1 Teşkilat yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 12:02
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | Teşkilat neden yok, final mi yaptı, günü mü değişti? 4 Aralık TRT 1 Teşkilat 57. yeni bölüm ne zaman?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki sevilen dizi Teşkilat, TRT 1 ekranlarında 4 Aralık Pazar günü yayınlanmayınca seyircileri tarafından merak konusu oldu. Heyecan, gerilim ve aşk dolu bölümleriyle her Pazar izleyicileriyle buluşan Teşkilat dizisi hakkında arama motorlarında araştırılan Teşkilat final mi yaptı, günü mü değişti? 4 Aralık TRT 1 Teşkilat 57. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik.

TEŞKİLAT FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Teşkilat dizisi, Pazar günleri TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Ancak bu hafta Dünya Kupası maçları olduğu için TRT 1 ekranlarında yeni bölüm yer almadı.

4 ARALIK TRT1 TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dünya Kupası maçları 18 Aralık'ta sona erecek. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmese de Teşkilat dizisinin yeni bölümlerinin Aralık'ın 3. haftasına kadar ekranlarda yer almayacağı tahmin ediliyor.

TEŞKİLAT KONUSU

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Teşkilat, ilk bölümünden beri sevilerek takip ediliyor.

Türkiye'ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve "resmen" ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

  • Murat Yıldırım (ÖMER)
  • Deniz Baysal Yurtcu (ZEHRA)
  • Gürkan Uygun (EFKAR)
  • Turgut Tunçalp (HALİT BAŞKAN)
  • Yunus Emre Yıldırımer (KORKUT)
  • Levent Can (DAVID)
  • Serdar Yeğin (UZAY)
  • Ahmet Uğur Say (GÜRCAN)
  • Yunus Narin (FRANCIS)
  • Seren Deniz Yalçın (HELEN)
  • Cansu Büşra Tuman (CELINE)
  • Ebru Nil Aydın (SACİDE)
  • Atılay Uluışık (SERMET)
  • Hande Dilan Hancı (ZEYNEP)
  • Ela Naz Koçak (YAĞMUR)

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