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YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM? - Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri konusu, oyuncu kadrosu | Güç Yüzükleri yeni bölüm ne zaman?

Yüzüklerin Efendisi hayranlarının heyecanla beklediği dizi olan Güç Yüzükleri'nde ilk bölüm yayınlandı. Devasa izleyici kitlesi ile Amazon Prime'da gösterime giren Güç Yüzükleri hakkında araştırmalar da başladı. Peki Yüzüklerin Efendisi dizisi oyuncuları kim? Güç Yüzükleri konusu, oyuncu kadrosu | Güç Yüzükleri yeni bölüm ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:05 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:34
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM? - Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri konusu, oyuncu kadrosu | Güç Yüzükleri yeni bölüm ne zaman?

J.R.R. Tolkien evreninden esinlenerek kurgulanan Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi Güç Yüzükleri, ilk yayın gününde dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlendi. Heyecanla beklenen dizinin ilk bölümü hedefine ulaşırken seyirciler, dizinin oyuncu kadrosunu ve yeni bölümün ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Yüzüklerin Efendisi dizisi oyuncuları kim? Güç Yüzükleri konusu, oyuncu kadrosu | Güç Yüzükleri yeni bölüm ne zaman? ve detaylar...

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM? GÜÇ YÜZÜKLERİ OYUNCU KADROSU

  • Robert Aramayo
  • Owain Arthur
  • Nazanin Boniadi
  • Tom Budge
  • Morfydd Clark - Galadriel
  • Ismael Cruz Córdova
  • Ema Horvath
  • Markella Kavenagh
  • Joseph Mawle
  • Tyroe Muhafidin
  • Sophia Nomvete
  • Megan Richards
  • Dylan Smith
  • Charlie Vickers
  • Daniel Weyman
  • Maxim Baldry
  • Lenny Henry
  • Geoff Morrell
  • Peter Tait
  • Peter Mullan
  • Simon Merrells - Trevyn
  • Lloyd Owen - Lodan
  • Augustus Prew
  • Benjamin Walker
  • Alex Tarrant
  • Cynthia Addai-Robinson
  • Kip Chapman
  • Maxine Cunliffe
  • Trystan Gravelle
  • Thusitha Jayasundera
  • Fabian McCallum
  • Leon Wadham
  • Sara Zwangobani
  • Anthony Crum
  • Ian Blackburn

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ KONUSU

Orta Dünya tarihinin destanlara konu olan İkinci Çağ'ındaki efsanevi kahramanları ilk kez ekrana getirecek. J.R.R. Tolkien'ın The Hobbit ve The Lord of the Rings'inin binlerce yıl öncesinde geçen bu epik drama, izleyicileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların yükseldiği ve çöktüğü, sürpriz kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir döneme götürecek. Orta Dünya'nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Dumanlı Dağlar'ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor'dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya'dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

1 milyar dolarlık bütçesi ile en pahalı televizyon dizisi olma özelliği taşıyan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin ilk bölümü 2 Eylül'de Amazon Prime'da sabaha karşı yayınlandı. Dizinin ikinci bölümü ise 9 Eylül Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, yine 00.00'da yayınlanacak.

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