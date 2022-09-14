Haberler Dizi Haberleri 📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 16. bölüm izle - Seversin TEK PARÇA FULL İZLE

📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 16. bölüm izle - Seversin TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Seversin dizisi, 16. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen 16. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Seversin 16. bölüm full izle, Kanal D Seversin izle, Seversin 16. bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Seversin dizisinin 16. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 17:30
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 16. bölüm izle - Seversin TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Seversin dizisinde heyecan doruktaydı. Seversin 14 Eylül Çarşamba günü ekranlara gelecek. Seversin 16. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 16. bölüm bilgileri...

👉SEVERSİN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉SEVERSİN 16. BÖLÜM CANLI İZLE

SEVERSİN 16. BÖLÜM KONUSU

Asya'nın attığı imza Tolga'nın bütün hayatını etkileyecektir. Asya, Tolga'nın haberi olmadan sözleşmeyi feshetmek için çabalarken Tolga'nın en mutlu anında bu sözleşme haberi magazine düşer. Olay Tolga ve Asya'nın hayatını kökünden sarsacak kadar büyüktür. Asya, bir yandan Tolga etkilenmesin diye bu sözleşmeyi ne için yaptığını gizlerken diğer yandan Kudret'in kendisini kandırdığını düşünmekte ve peşine düşüp hesap sormak istemektedir. Gerçekten Suzan'ın anlattığı gibi Kudret oğlunun kötülüğünü mü istiyordur?

Asya'nın hem Kudret'ten hem de Suzan'dan dinlediği geçmiş hikayesi birbirinden farklıdır. Asya, Tolga'nın bugüne kadar annesinden dinlediği geçmişi bir defa olsun Kudret'ten dinlemesini sağlamak ister. Çünkü ona göre ortada büyük bir yalan vardır. Fakat o Tolga ve Kudret'i nasıl yan yana getirebileceğini henüz bulamamışken Tolga öğrendiği gerçekle belki de hayatının en büyük dibe vuruşunu yaşar. Asya bilmeden arı kovanına çomak sokmuştur ve Tolga'nın mutluluğu için yaptığı bu hamlesi sonunda kendisini de olumsuz etkileyecektir.

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

👉SEVERSİN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉SEVERSİN 16. BÖLÜM CANLI İZLE

DİĞER
Barcelonalı Robert Lewandowski’nin kaçırdığı goller olay oldu! Eski takımı Bayern Münih’e kıyamadı…
Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'tan müthiş istatistik! Profesör ağızları açık bıraktı
Abdullah Avcı: Geçen sezondan...
Torrent dönüyor mu? Sürpriz gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Gönül Dağı 67. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı yeni sezon, son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)
TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
BURDUR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
MUĞLA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
MERSİN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiltere'de gündem Beşiktaş! "Tayfa, bayıldı" İngiltere'de gündem Beşiktaş! "Tayfa, bayıldı" 17:09
Fransa - İtalya maçı hangi kanalda? Fransa - İtalya maçı hangi kanalda? 17:00
Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera ekran başından kutladı! Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera ekran başından kutladı! 16:56
Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 11 gol... Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 11 gol... 16:36
Müller'e hırsızlık şoku! Barça maçında... Müller'e hırsızlık şoku! Barça maçında... 16:16
Türk'ün gücü! Azeri güreşçi Ermeni rakibini perişan etti Türk'ün gücü! Azeri güreşçi Ermeni rakibini perişan etti 16:15
Daha Eski
Abdullah Avcı: Geçen sezondan... Abdullah Avcı: Geçen sezondan... 16:12
Cluj - Sivasspor maçı saat kaçta? Cluj - Sivasspor maçı saat kaçta? 16:03
Başakşehir - Fiorentina maçı saat kaçta? Başakşehir - Fiorentina maçı saat kaçta? 15:52
Adem Ljajic'in yeni takımı belli oldu Adem Ljajic'in yeni takımı belli oldu 15:50
Teknik direktör Queiroz yeniden İran Milli Takımı'nda! Teknik direktör Queiroz yeniden İran Milli Takımı'nda! 15:50
Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? 15:42