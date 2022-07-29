Haberler Dizi Haberleri 📺Ah Nerede 4. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede son bölüm izle | Ah Nerede izle (Ah Nerede TEK PARÇA İZLE)

📺Ah Nerede 4. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede son bölüm izle | Ah Nerede izle (Ah Nerede TEK PARÇA İZLE)

Star ekranlarından yayınlanan Ah Nerede, 4. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 4. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ah Nerede 4. bölüm full izle, Ah Nerede izle, Ah Nerede 4. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ah Nerede'nin 29 Temmuz Cuma günü yayınlanan 4. bölümünde neler yaşandı? Ah Nerede dizisinin 4. bölümünün detaylarını haberimizden bulabilirsiniz...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 01:17 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 01:30
📺Ah Nerede 4. BÖLÜM İZLE - Ah Nerede son bölüm izle | Ah Nerede izle (Ah Nerede TEK PARÇA İZLE)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ah Nerede dizisi 4. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Ah Nerede 4. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ah Nerede son bölüm bilgileri...

👉AH NEREDE TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉AH NEREDE 4. BÖLÜM İZLE

AH NEREDE 4. BÖLÜM KONUSU

Cenker'in kim olduğunu öğrenen Zehra ve Ferit zor anlar yaşar. Cenker'in olayın peşini bırakmaması ikiliyi giderek daha zor durumlara sokar. Zehra ve Ferit ortak hareket etmek zorundadır. Bir yandan birbirlerini yerken bir yandan da beraber hareket etmek zorunda kalmak ikisini de çok zorlar.

Bu sırada Nihal, Burçak ve Sera, Ferit'in dikkatini çekmek için plan yaparlar; Zehra'ya Ferit'i nasıl etkileyeceği ile ilgili ders vermeye başlarlar.

Zehra Ferit'le ilgili bilmediği yeni bir şey öğrenir ve bu onu çok şaşırtır; kimbilir belki Ferit'in içinde herkesi çok şaşırtabilecek biri vardır! Zehra'nın kafası karman çorman olur. Ancak sonunda yapmak zorunda kaldığı şey kendisini bile şoka sokar!

DİĞER
İrem Derici yatak odasında dans ettiği anları yayınladı! Derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı...
Fenerbahçe Luan Peres transferini resmen açıkladı
Galatasaray'a transferde Ndombele müjdesi!
Avcı ve Çalımbay dev final öncesi konuştu! İşte o açıklamalar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Ah Nerede 4. BÖLÜM İZLE
Duy Beni yeni bölüm İZLE
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dortmund'dan kupada farklı tarife Dortmund'dan kupada farklı tarife 00:57
Dortmund turu rahat geçti! Dortmund turu rahat geçti! 00:36
Dejan Drazic Bodrumspor'da! İşte sözleşme detayları Dejan Drazic Bodrumspor'da! İşte sözleşme detayları 00:17
F.Bahçe transferi resmen açıkladı F.Bahçe transferi resmen açıkladı 00:04
Barcelona Kounde'yi kadrosuna kattı! Barcelona Kounde'yi kadrosuna kattı! 23:29
Erick Pulgar'ın yeni takımı belli oldu Erick Pulgar'ın yeni takımı belli oldu 23:24
Daha Eski
F.Bahçe Luan Peres'i resmen açıkladı! İşte maliyeti F.Bahçe Luan Peres'i resmen açıkladı! İşte maliyeti 22:53
Dinçer Azaphan'dan sponsorluk açıklaması! Dinçer Azaphan'dan sponsorluk açıklaması! 22:37
Henrique'nin imzası askıda! Dizinde sorun çıktı Henrique'nin imzası askıda! Dizinde sorun çıktı 22:28
Slovacko mesaisi! Mert Hakan ve Serdar Aziz... Slovacko mesaisi! Mert Hakan ve Serdar Aziz... 22:07
TSYD Kupası Ankaragücü'nün! TSYD Kupası Ankaragücü'nün! 22:02
Emirhan İlkhan İtalya yolcusu Emirhan İlkhan İtalya yolcusu 21:52