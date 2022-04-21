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Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 40. BÖLÜM Kanal D FULL İZLE

Konusu ve kadrosuyla dikkat çeken diziler arasında yer alan Camdaki Kız, Kanal D ekranlarında izleyiciyle bu akşam buluşacak ve dizide bu bölüm de heyecan dorukta olacak. Her perşembe yayınlanan Camdaki Kız dizisi için izleyiciler arama motorlarında araştırma yapıyor. Camdaki Kız son bölüm izle, Camdaki Kız canlı izle, Camdaki Kız full izle gibi sorgular artıyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri; İşte Camdaki Kız dizisinin 21 Nisan Perşembe 40. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:00
Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 40. BÖLÜM Kanal D FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 40. yeni bölümü, 21 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek.

Camdaki Kız 40. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 40. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 40. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

CAMDAKİ KIZ 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK? | 40. BÖLÜM ÖZETİ

Nalan'a olan hislerini itiraf etmeye karar veren Hayri, cesaretini toplar ancak Nalan bu konuşmayı engeller. Hayri hislerini itiraf edemese de, magazinciler ikili arasında geçen anı yakalayacak, Feride ise bunun itikamını Nalan'dan alacaktır.

Muzo, Pera'ya gözdağı vermeye çalışan Selen'i yakalar ve bu duruma çok sinirlenir. Bu durum Muzo ve Pera'nın daha da yakınlaşmasına neden olacaktır. Nalan ve Hayri arasında yaşanacaklardan korkan Feride, konuya Sedat'ı dahil etme kararı alır ve ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunur.

Camdaki Kız 40. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 40. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

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