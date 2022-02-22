Destan 12. bölüm izle! Destan yeni bölüm ne zaman? Destan son fragmanı

Destan dizisi son olarak 11. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Destan 12. bölüm full izle, atv Destan 12. bölüm fragmanı, Destan yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Destan dizisinin 12. bölüm son fragmanı en son yayınlanan bölümü...

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O SORULAR 12. BÖLÜMDE YANIT BULACAK

''Ben tanıdım baba. Bir gün sen de beni tanıyacaksın!''

Destan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga niye sakat kaldı? Yıllarca adsız kalan han oğlu, 'gizli kahraman ' anlamında ki Batuga adını nasıl aldı? Batuga'nın yaşadıklarının en zoru neydi? Aklını kaybetmiş gibi yaptıktan sonra anasını öldüren babasının yüzüne nasıl baktı? Batuga'yı kim sakat, kim dilsiz bıraktı? Bütün bu soruların yanıtı Destan'ın 12. bölümünde yanıt bulacak.