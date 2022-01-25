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Yalnız Kurt dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! | ATV CANLI İZLE

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, izleyicisiyle buluşuyor. Osman Sınav imzalı yapım, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük heyecan yarattı. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimlerin yer aldığı dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanıyor. Tanıtımlarda yer alan aksiyon ve dövüş sahneleri diziyle ilgili önemli ipuçları verirken kullanılan sözler de şimdiden akıllara kazındı. Yalnız Kurt dizisinin yeni fragmanı da yayınlandı. Yalnız Kurt dizisinin fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 21:19
Yalnız Kurt dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! | ATV CANLI İZLE

Dizileri ve programlarıyla seyircileri ekrana kilitleyen Atv, yeni dizisiyle bomba gibi geliyor.

Atv'nin merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt, tanıtım videolarıyla heyecan yarattı.

Osman Sınav imzalı yapım, 28 Ocak Cuma saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimlerin yer aldığı dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanıyor. Tanıtımlarda yer alan aksiyon ve dövüş sahneleri diziyle ilgili önemli ipuçları verirken kullanılan sözler de şimdiden akıllara kazındı.

YALNIZ KURT DİZİSİNİN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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