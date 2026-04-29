Müthiş Finiş

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) 3. etabını, Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa kazandı. Marmaris-Kıran arasındaki 132,7 kilometrelik parkurda düzenlenen etabı Sosa, 3 saat 40 dakika 25 saniyeyle ilk sırada tamamladı. Zirve finişine sahne olan etapta Caja Rural-Seguros RGA'dan Avustralyalı Sebastian Berwick 2'nciliği, TotalEnergies'ten Fransız Nicolas Breuillard ise 3'üncülüğü elde etti. Etabın Türkiye güzellikleri prim kapısını Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı ilk sırada geçti. Tırmanış ve sprint kapılarında ise Muğla Büyükşehir Belediyespor kulübünden Kazak sporcu Rudolf Remkhi ilk sırayı aldı. Bu sonuçla Sosa, hem genel klasmanda hem de tırmanış klasmanında liderliğe yükselerek turkuaz ve kırmızı mayoyu elde etmeyi başardı. Yarışa, bugün Marmaris ile Fethiye arasındaki 4. etapla devam edilecek.