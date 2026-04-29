Kadınlar tarih yazdı

Türkiye, Arnavutluk'taki 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda en fazla madalyayı kadınlarda kazandı.
Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
Türkiye, Arnavutluk'taki 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda en fazla madalyayı kadınlarda kazandı. Milli güreşçiler, 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya elde etti. Madalyaların 6'sı, kadınlardan geldi. Kadın Güreş Milli Takımı, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyayla ön plana çıktı. Türkiye, grekoromende 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, erkekler serbest stilde ise 1 bronz madalya aldı. Takım sıralamasında da kadınlar ve grekoromende ikinci olduk.