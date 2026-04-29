Antalya hentbolda Dünya 3.’sü

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Makedonya'da düzenlenen 2026 Dünya Okullar Hentbol Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı. Türkiye'yi temsil eden Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, yarı finalde ev sahibi Kuzey Makedonya'ya 30-22 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Romanya temsilcisiyle karşılaşan Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, maçı 24-23 kazanarak dünya üçüncülüğünü elde etti.