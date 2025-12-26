CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

Diğer Sporlar Spor yapalım

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım, hareket edelim” dedi

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50
Gaziantep'te yapımı tamamlanan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Bakan Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında yüzme havuzları, stadyumlar, atletizm pistleri ve spor tesisleri kazandıran, spordan gelen bir lider olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çağımızın en büyük tehlikelerinden biri obezite. Abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım, hareket edelim, derslerimize iyi çalışalım. Hep birlikte; büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Fotomaç
