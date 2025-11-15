CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Diğer Sporlar Türkiye İslami Dayanışma oyunlarında günü 4 madalyayla tamamladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, bugün yapılan müsabakalarda 2'şer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 01:05 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 01:10
Oyunların 12'nci gününde milli sporcular, duatlon, wushu, tekvando ve hentbol branşlarında mücadele etti.

Türkiye, duatlon branşında bugün 1 gümüş, 1 bronz madalya elde ederken tekvandoda da 1 gümüş, 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Takım müsabakalarında ise A Milli Kadın Hentbol Takımı, ikinci maçında Maldivler'i 63-13 mağlup etti ve yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Türkiye'nin oyunlarda ülkeler bazında madalya sıralamasında birinciliği devam ediyor.

Ay-yıldızlı sporcular, şu ana kadar oyunlarda 58 altın, 29 gümüş, 20 bronz olmak üzere 107 madalya kazandı.

Madalya sıralamasında ikinci basamakta 15 altın, 19 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplam 51 madalyayla Özbekistan, üçüncü sırada ise 11 altın, 12 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 42 madalyayla İran yer alıyor.

SON DAKİKA
