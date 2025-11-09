CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant dünya 3'üncüsü oldu

Milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant dünya 3'üncüsü oldu

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant, karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisinde bronz madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 15:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant dünya 3'üncüsü oldu

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonun 2. gününde karışık takım 10 metre havalı tüfek yarışmaları yapıldı.

Elemelerde 634.2 puanla 3. sırayı alan Damla-Mert ikilisi, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Damla ile Mert, 3'üncülük için karşılaştıkları İtalyan Carlotta Salafia-Danilo Dennis Sollazzo ikilisini 16-10 yendi.

Türkiye böylece dünya şampiyonası tarihinde karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisindeki ilk madalyasını aldı.

REKLAM - D&R
China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek!
DİĞER
Elektronik kelepçeyle uzaklaştırma kararı almıştı! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in o paylaşımı çok konuşuldu: "Yıkmadı..."
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze'ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
F.Bahçe'den forvet operasyonu!
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Angers-Auxerre maçı yayın bilgisi! Angers-Auxerre maçı yayın bilgisi! 14:43
Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! 14:35
Lorient-Toulouse maçı yayın bilgisi! Lorient-Toulouse maçı yayın bilgisi! 14:32
Kocaelispor-G.Saray maçı öncesi son notlar! Kocaelispor-G.Saray maçı öncesi son notlar! 14:25
Inter-Lazio maçı detayları! Inter-Lazio maçı detayları! 13:59
Roma-Udinese maçı ne zaman? Roma-Udinese maçı ne zaman? 13:51
Daha Eski
UEFA'dan G.Saray paylaşımı! UEFA'dan G.Saray paylaşımı! 13:44
Genoa-Fiorentina maçı ne zaman? Genoa-Fiorentina maçı ne zaman? 13:43
Bologna-Napoli maçı ne zaman? Bologna-Napoli maçı ne zaman? 13:36
Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman? 13:27
China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek! China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek! 12:42
Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! 12:24