Milli atıcılar Damla Köse ile Mert Nalbant dünya 3'üncüsü oldu

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonun 2. gününde karışık takım 10 metre havalı tüfek yarışmaları yapıldı.
Elemelerde 634.2 puanla 3. sırayı alan Damla-Mert ikilisi, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.
Damla ile Mert, 3'üncülük için karşılaştıkları İtalyan Carlotta Salafia-Danilo Dennis Sollazzo ikilisini 16-10 yendi.
Türkiye böylece dünya şampiyonası tarihinde karışık takım 10 metre havalı tüfek kategorisindeki ilk madalyasını aldı.