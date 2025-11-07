CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Milli tekvandoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Milli tekvandoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 21:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli tekvandoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonun ikinci gününde kadınlar 51 kiloda Sena Yılmaz ile 29 kiloda mücadele eden İpek Özmen altın madalya elde etti.

Organizasyonda 41 kiloda yarışan milli sporculardan İpek Azra Kaya gümüş, İrem İşel ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk gününde birer gümüş ve bronz madalya kazanan Türkiye, ikinci gün sonunda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

Organizasyon, cumartesi günü 7 sıklette yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak
F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek!
DİĞER
Elektronik kelepçeyle uzaklaştırma kararı almıştı! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in o paylaşımı çok konuşuldu: "Yıkmadı..."
Son dakika: Netanyahu için ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’dan yakalama kararı
G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti!
F.Bahçe'den orta saha atağı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Alanya maçı hazırlıkları tamam Fırtına'da Alanya maçı hazırlıkları tamam 19:39
Bodrum'dan İstanbulspor'a gol yağmuru! Bodrum'dan İstanbulspor'a gol yağmuru! 19:35
Beşiktaş kafilesi Antalya'da! Beşiktaş kafilesi Antalya'da! 19:30
Arda Güler'e büyük onur! Arda Güler'e büyük onur! 19:23
Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak 19:07
Bulgaristan maçı biletleri satışa çıktı! Bulgaristan maçı biletleri satışa çıktı! 18:20
Daha Eski
G.Saray'da Kocaelispor mesaisi başladı G.Saray'da Kocaelispor mesaisi başladı 18:17
Anadolu Efes-Olimpia Milano | CANLI Anadolu Efes-Olimpia Milano | CANLI 17:58
F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 17:58
Gençlerbirliği-Başakşehir | CANLI Gençlerbirliği-Başakşehir | CANLI 17:38
Sarıyer 9 kişiyle kazandı! Sarıyer 9 kişiyle kazandı! 17:23
Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı 16:33