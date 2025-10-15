Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli bocceci Yağmur Tosun okulunda çiçeklerle karşılandı!

Fransa'da düzenlenen Bocce Petank Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Yağmur Tosun, Samsun'daki okulunda çiçeklerle karşılandı.

Douai kentinde yapılan organizasyondan büyük kadınlar kategorisinde bronz madalya ile dönen 15 yaşındaki Yağmur Tosun, öğrenim gördüğü Alaçam Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'ne geldi.

Arkadaşları ve okul idaresi tarafından alkışlarla karşılanan Yağmur'a okul müdürü Hamdi Korkmaz tarafından çiçek verildi.

Yağmur Tosun, Türkiye'ye geldiğinde kendisini havalimanında karşıladıklarını belirterek, "Çok gurur verici bir şey. Okula geldiğimde de arkadaşlarım beni tebrik etti. Bu da çok güzel bir şey." dedi.

Okulun beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Alaçam'ın bir genci, dünya üçüncüsü oldu. Yağmur, Alaçam'da tek branştan çıkan 30'uncu milli sporcu. Belki Türkiye'nin hiçbir yerinde bir ilçede bu kadar milli sporcu yok. Hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.