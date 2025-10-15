CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli bocceci Yağmur Tosun okulunda çiçeklerle karşılandı!

Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli bocceci Yağmur Tosun okulunda çiçeklerle karşılandı!

Fransa’da düzenlenen Bocce Petank Dünya Kupası’nda bronz madalya kazanan 15 yaşındaki Yağmur Tosun, Samsun’daki okulunda büyük bir coşkuyla karşılandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 11:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli bocceci Yağmur Tosun okulunda çiçeklerle karşılandı!

Fransa'da düzenlenen Bocce Petank Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Yağmur Tosun, Samsun'daki okulunda çiçeklerle karşılandı.

Douai kentinde yapılan organizasyondan büyük kadınlar kategorisinde bronz madalya ile dönen 15 yaşındaki Yağmur Tosun, öğrenim gördüğü Alaçam Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'ne geldi.

Arkadaşları ve okul idaresi tarafından alkışlarla karşılanan Yağmur'a okul müdürü Hamdi Korkmaz tarafından çiçek verildi.

Yağmur Tosun, Türkiye'ye geldiğinde kendisini havalimanında karşıladıklarını belirterek, "Çok gurur verici bir şey. Okula geldiğimde de arkadaşlarım beni tebrik etti. Bu da çok güzel bir şey." dedi.

Okulun beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Alaçam'ın bir genci, dünya üçüncüsü oldu. Yağmur, Alaçam'da tek branştan çıkan 30'uncu milli sporcu. Belki Türkiye'nin hiçbir yerinde bir ilçede bu kadar milli sporcu yok. Hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması!
Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim...
DİĞER
Barış Alper Yılmaz'da mutlu sona ulaşıldı! İşte Galatasaray'dan kazanacağı maaş...
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
Duran gerçekten sakat mı? Saran canlı yayında cevap verdi!
"F.Bahçe'nin hainleri bize çok zarar verdi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'de Olaitan'ın değeri arttı! Göztepe'de Olaitan'ın değeri arttı! 12:02
Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli bocceci Yağmur Tosun! Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli bocceci Yağmur Tosun! 11:54
Saran yeni takım kaptanını açıkladı! Saran yeni takım kaptanını açıkladı! 11:51
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Macaristan sınavı! A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Macaristan sınavı! 11:46
Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı 11:42
Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! 11:41
Daha Eski
OH Leuven - Twente maçı detayları! OH Leuven - Twente maçı detayları! 11:39
Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i ağırlayacak! Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i ağırlayacak! 11:34
Duran gerçekten sakat mı? Saran canlı yayında cevap verdi! Duran gerçekten sakat mı? Saran canlı yayında cevap verdi! 11:23
"F.Bahçe'nin hainleri bize çok zarar verdi" "F.Bahçe'nin hainleri bize çok zarar verdi" 11:23
Kenan'a çılgın teklif! Sözleşmesi bile hazır Kenan'a çılgın teklif! Sözleşmesi bile hazır 11:10
Chelse - Paris FC maçı muhtemel 11'ler! Chelse - Paris FC maçı muhtemel 11'ler! 11:09