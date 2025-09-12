CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar 17 yaşında tarih yazdı! Ediz Gürel Dünya şampiyonunu yendi

17 yaşında tarih yazdı! Ediz Gürel Dünya şampiyonunu yendi

Türk satrancının genç yıldızı Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7. turunda dünya satranç şampiyonu Hintli büyükusta Dommaraju Gukesh’i mağlup etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 09:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
17 yaşında tarih yazdı! Ediz Gürel Dünya şampiyonunu yendi

Türk satrancının genç yıldızı Ediz Gürel, tarihe geçen bir başarıya imza attı. 2008 doğumlu milli sporcu, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7. turunda dünya satranç şampiyonu Hintli büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup etti.

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Ediz'in elde ettiği bu tarihi galibiyetin, "dünya şampiyonunu yenen ilk Türk satranççı" unvanını getirdiği vurgulandı.

TURNUVADA KRİTİK ÖNEME SAHİP

Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Grand Swiss Turnuvası, satrançta dünya şampiyonuna rakip olacak ismin belirleneceği 2026 Adaylar Turnuvası için büyük önem taşıyor. Bu prestijli organizasyonda Türkiye'yi Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş da temsil ediyor. Turnuva, 15 Eylül'de sona erecek.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuyu şu sözlerle kutladı: "Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda, dünya satranç şampiyonu Hint büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan büyükusta Ediz Gürel'i yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel'e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

EDİZ GÜREL KİMDİR?

5 Aralık 2008'de Bursa'da dünyaya gelen Ediz Gürel, satrançla 7 yaşında anaokulu öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştı. Kısa sürede gösterdiği olağanüstü yetenekle Türkiye'nin en parlak satranççılarından biri haline geldi.

İlk büyük başarısı, 2019 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülük oldu. Bu sonuçla Usta Adayı (CM) unvanını aldı.

2024'te Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde Challengers turnuvasını kazanarak Büyükusta (GM) unvanına ulaştı ve Türkiye'nin en genç büyükustası oldu.

2025 Eylül itibarıyla dünya sıralamasında 98. basamakta yer alıyor.

Emine Örnek Fen Lisesi öğrencisi olan Ediz Gürel, uluslararası turnuvalarda yaptığı dikkat çekici hamlelerle hem Türkiye'de hem de dünya satranç arenasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Icardi’den G.Saray kararı!
F.Bahçe'de hedef 8 numara!
DİĞER
Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi! Devre arasına kadar karar verilecek...
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Aslan'dan son gün bombası!
Harit’ten teklife ret
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Tedesco’nun F.Bahçe'deki sistemi! İşte Tedesco’nun F.Bahçe'deki sistemi! 09:48
F.Bahçe'de hedef 8 numara! F.Bahçe'de hedef 8 numara! 09:38
Galatasaray Eyüpspor'a konuk olacak Galatasaray Eyüpspor'a konuk olacak 09:37
Ediz Gürel Dünya şampiyonunu yendi! Ediz Gürel Dünya şampiyonunu yendi! 09:32
Aslan'dan son gün bombası! Aslan'dan son gün bombası! 09:20
G.Saray'da Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da Barış Alper gelişmesi! 09:13
Daha Eski
Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da! Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da! 07:03
Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... 06:43
Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma 06:17
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 00:10
Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! 00:10
Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu 00:10