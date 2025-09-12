17 yaşında tarih yazdı! Ediz Gürel Dünya şampiyonunu yendi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türk satrancının genç yıldızı Ediz Gürel, tarihe geçen bir başarıya imza attı. 2008 doğumlu milli sporcu, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7. turunda dünya satranç şampiyonu Hintli büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup etti.

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Ediz'in elde ettiği bu tarihi galibiyetin, "dünya şampiyonunu yenen ilk Türk satranççı" unvanını getirdiği vurgulandı.

TURNUVADA KRİTİK ÖNEME SAHİP

Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Grand Swiss Turnuvası, satrançta dünya şampiyonuna rakip olacak ismin belirleneceği 2026 Adaylar Turnuvası için büyük önem taşıyor. Bu prestijli organizasyonda Türkiye'yi Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş da temsil ediyor. Turnuva, 15 Eylül'de sona erecek.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuyu şu sözlerle kutladı: "Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda, dünya satranç şampiyonu Hint büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan büyükusta Ediz Gürel'i yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel'e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

EDİZ GÜREL KİMDİR?

5 Aralık 2008'de Bursa'da dünyaya gelen Ediz Gürel, satrançla 7 yaşında anaokulu öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştı. Kısa sürede gösterdiği olağanüstü yetenekle Türkiye'nin en parlak satranççılarından biri haline geldi.

İlk büyük başarısı, 2019 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülük oldu. Bu sonuçla Usta Adayı (CM) unvanını aldı.

2024'te Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde Challengers turnuvasını kazanarak Büyükusta (GM) unvanına ulaştı ve Türkiye'nin en genç büyükustası oldu.

2025 Eylül itibarıyla dünya sıralamasında 98. basamakta yer alıyor.

Emine Örnek Fen Lisesi öğrencisi olan Ediz Gürel, uluslararası turnuvalarda yaptığı dikkat çekici hamlelerle hem Türkiye'de hem de dünya satranç arenasında adından söz ettirmeye devam ediyor.