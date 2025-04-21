"Süper Babaanne" Avrupa'dan üçüncülükle döndü!

Ordulu milli tekvandocu Sevgican Yalçın'ın (74) Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü olduğu bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Süper Babaanne" lakaplı Sevgican Yalçın'ın 16-17 Nisan tarihlerinde Estonya'da yapılan Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda ülkesini temsil ettiği belirtildi.

Açıklamada, şampiyonada üçüncü olma başarısı gösteren sporcunun kente döndüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ordu'da ilerleyen yaşına rağmen Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde spor hayatına devam eden Sevgican Yalçın, Avrupa Tekvando Birliği tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlediği Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 61 yaş üstü kategorisinde Türkiye'yi temsil etti. Gümüş madalyayı son saniyelerde kaybeden 'Süper Babaanne' lakaplı Sevgican Yalçın Avrupa üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu."