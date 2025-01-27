  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Diğer Sporlar Super Bowl LIX’te Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles finali!

Super Bowl LIX’te Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles finali!

Amerikan Futbolu'nda şampiyonun belirleneceği Super Bowl LIX'te Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles karşı karşıya gelecek.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 09:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Super Bowl LIX’te Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles finali!

Amerikan Futbolu'nda şampiyonun belirleneceği Super Bowl LIX için geri sayım başladı.

Normal sezonu 17 maçta 15 galibiyetle tamamlayan Kansas City Chiefs, play-off ilk turunda Houston Texans'ı 23-14, AFC Konferans finalinde ise Buffalo Bills'i 32-29 yenerek üst üste üçüncü kez finale yükseldi. Son altı sezonda beşinci kez konferans şampiyonu olan Chiefs, bir kez daha şampiyonluk için mücadele edecek.

Diğer tarafta, normal sezonu 14 galibiyetle tamamlayan Philadelphia Eagles, 'wild card' turunda Green Bay Packers'ı 22-10, ardından play-off ilk turunda Los Angeles Rams'i 28-22 mağlup etti. NFC Konferans finalinde Washington Commanders'ı 55-23 gibi farklı bir skorla geçerek adını finale yazdırdı. Eagles, 2017'deki zaferinden sonra 7 yıllık bir arayı sonlandırmayı hedefliyor.

Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles 2022-23 sezonunda da Super Bowl LVII'da karşı karşıya gelmiş, kazanan 38-35'lik skorla Chiefs olmuştu.

Super Bowl LIX, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü, saat 02.30'da New Orleans'taki Caesars Superdome'da oynanacak ve nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak.

F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi
Ahmet Çakar'dan çarpıcı sözler! "Son yılların en tuhaf maçı"
DİĞER
Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemiyle dolu! Kızının doğum gününde annesinin ölüm yıl dönümünü andı: Çok özlüyorum!
Bolu'daki otel faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: 6 şüpheli yakalandı I Alçaklığa soruşturma!
Talisca Fenerbahçe'de!
G.Saray'dan Yunus'a yeni sözleşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Super Bowl eşleşmesi belli oldu! Super Bowl eşleşmesi belli oldu! 09:47
Ahmet Çakar'dan çarpıcı sözler! "Son yılların en tuhaf maçı" Ahmet Çakar'dan çarpıcı sözler! "Son yılların en tuhaf maçı" 09:37
G.Saray'dan Yunus'a yeni sözleşme! G.Saray'dan Yunus'a yeni sözleşme! 09:25
"Mourinho'nun hataları bitmiyor" "Mourinho'nun hataları bitmiyor" 09:06
"Köroğlu ortaları yapmaya başladı" "Köroğlu ortaları yapmaya başladı" 08:57
"Acı çekti, fedakarlık yaptı" "Acı çekti, fedakarlık yaptı" 08:51
Daha Eski
Shai yine şov yaptı! Shai yine şov yaptı! 08:41
Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Pazartesi 07:36
Barcelona ezdi geçti! Barcelona ezdi geçti! 00:56
Barcelona ezdi geçti! Barcelona ezdi geçti! 00:55
Talisca Fenerbahçe'de! Talisca Fenerbahçe'de! 00:35
F.Bahçe'den flaş açıklama: Galatasaray ve Talisca... F.Bahçe'den flaş açıklama: Galatasaray ve Talisca... 00:34