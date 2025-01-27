Super Bowl LIX’te Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles finali!

Amerikan Futbolu'nda şampiyonun belirleneceği Super Bowl LIX için geri sayım başladı.

Normal sezonu 17 maçta 15 galibiyetle tamamlayan Kansas City Chiefs, play-off ilk turunda Houston Texans'ı 23-14, AFC Konferans finalinde ise Buffalo Bills'i 32-29 yenerek üst üste üçüncü kez finale yükseldi. Son altı sezonda beşinci kez konferans şampiyonu olan Chiefs, bir kez daha şampiyonluk için mücadele edecek.

Diğer tarafta, normal sezonu 14 galibiyetle tamamlayan Philadelphia Eagles, 'wild card' turunda Green Bay Packers'ı 22-10, ardından play-off ilk turunda Los Angeles Rams'i 28-22 mağlup etti. NFC Konferans finalinde Washington Commanders'ı 55-23 gibi farklı bir skorla geçerek adını finale yazdırdı. Eagles, 2017'deki zaferinden sonra 7 yıllık bir arayı sonlandırmayı hedefliyor.

Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles 2022-23 sezonunda da Super Bowl LVII'da karşı karşıya gelmiş, kazanan 38-35'lik skorla Chiefs olmuştu.

Super Bowl LIX, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü, saat 02.30'da New Orleans'taki Caesars Superdome'da oynanacak ve nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak.